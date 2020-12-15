Лілія Ребрик поділилася сімейними новорічними традиціями: до останнього працюю

Відома ведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно захопила пристрасним танцем, поділилася сімейними новорічними традиціями і розповіла, що з року в рік чекають її доньки і вона сама.

За словами телезірки, новорічно-різдвяні свята – це той період, який в її родині відзначають по-особливому, адже в цей час вся велика родина збирається разом.

"Мені здається, я до останнього працюю до Нового року, щоб у саму новорічну ніч дозволити собі побути з рідними. Це той час, якого я чекаю весь рік. На Різдво ми завжди їздимо до батьків, збираємось за сімейним столом. Підтримуємо ці традиції з року в рік", – зазначила Лілія за лаштунками святкового проєкту "Новорічна ніч на каналі "Україна".

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Крім того, доньки Лілії – 8-річна Діана і 2-річна Поліна вже чекають подарунків від Святого Миколая.

"Дівчата пишуть листи Миколайчику, кладуть їх у холодильник, якщо гарно поводились упродовж року, знаходять на цьому місці цукерочку і шалено радіють, бо це значить, що Миколай забрав їхні листи. Старша донечка Діана, крім своїх побажань, написала листа і за молодшу Поліну, попередньо запитавши у сестри, що їй замовити",, – сміючись, розповіла ведуча.

І сама телезірка каже, що чекає подарунків від Святого Миколая, адже він щорічно радує її подарунками. Головне, переконана артистка, – вірити в диво.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що Лілія любить повеселитися. Так, нещодавно Ребрик влаштувала вдома запальні танці, здивувавши своєю розтяжкою.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар натякнула чоловікові на бажаний подарунок.