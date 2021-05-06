Краща мама на світі: Кайлі Дженнер зачарувала мережу солодким фото з 3-річною дочкою

Кайлі показала зворушливий знімок зі Стормі, яка солодко спить. Дівчинка лежить під ковдрою, якою її вкрила турботлива мамина рука. Фото Кайлі підписала коротко: "Найсолодша любов". Але цього вистачило, щоб серця фанатів миттєво розтанули.

Кайлі з донькою (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Мамин ангел", "Вау, яке фото", "Перша", "Я просто не можу від цього", "Така мила", "Милашка", "Ці кучерики", "О мій Бог, вона така мила, я просто закохана в Стормі", "Чудова", "Малятко - любов", "Кайлі, ти найкраща мама", - не можуть намилуватися фанати.

Кім і Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

До слова, свою материнську любов кілька годин тому висловила і старша сестра Кайлі, Кім Кардашьян. Зірка опублікувала знімок з 7-річною Норт, яка з віком стає все більше схожа на свою знамениту маму.