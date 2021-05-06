Лучшая мама на свете: Кайли Дженнер очаровала сеть сладким фото с 3-летней дочерью

Кайли показала трогательный снимок со Сторми, которая сладко спит. Девочка лежит под одеялом, которым ее укрыла заботливая мамина рука. Фото Кайли подписала коротко: "Самая сладкая любовь". Но этого хватило, чтобы сердца фанатов мгновенно растаяли.

Кайли с дочкой (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Мамин ангел", "Вау, какое фото", "Первая", "Я просто не могу от этого", "Такая милая", "Милашка", "Эти кудряшки", "О мой Бог, она такая милая, я просто влюблена в Сторми", "Восхитительная", "Малышка - любовь", "Кайли, ты самая лучшая мама", - не могут налюбоваться фанаты.

Ким и Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, свою материнскую любовь несколько часов назад выразила и старшая сестра Кайли, Ким Кардашьян. Звезда опубликовала снимок с 7-летней Норт, которая с возрастом становится все больше похожа на свою знаменитую маму.