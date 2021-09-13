MELOVIN шокував інтимними таємницями, дочка Полякової кардинально змінила зовнішність: топ гучних новин тижня

Українські зірки щосили поринули в новий сезон, представляючи проекти і шоу. А в перервах привертають увагу до своїх персон свіжими новинами, скандалами та інтригами.

MELOVIN знову розповів про особисте

Співак і учасник "Танців з зірками" MELOVIN, який під час виступу на фестивалі Atlas Weekend 2021 в липні здійснив камінг-аут, продовжує дивувати зізнаннями про своє особисте життя. Спочатку артист розповів, що найскладнішим виявилося зізнатися у своїй бісексуальності рідним. Про реакцію мами на своє зізнання Меловін повідав у програмі ЖВЛ.

Співак нарешті звільнився (фото: instagram.com/melovin_official)

"Ми сиділи, плакали разом з нею. Була дуже така крута підтримка з фразою:"Ти для мене перше, єдине і останнє". І для мене нічого не важливо. Я такий, сидів, теж ось це ось соплі підтирав наждачкою", - поділився хлопець.

Тепер він відчуває себе вільним і окриленим. І навіть готовий розповідати свої особисті історії. Виявляється, у співака були тривалі стосунки з хлопцем, які після 6 років закінчилися розривом.

"Я людина бурлеску, мені потрібна завжди якась емоція. Якщо все дуже спокійно, мені хочеться скандалу. Якщо щось дуже скандальне, мені хочеться спокою. Коротше, дуже неоднозначна людина", - зізнався MELOVIN.

Дочка Полякової кардинально змінила стиль

Старша дочка Олі Полякової, 16-річна Маша - відомий блогер і починаюча співачка. Дівчина веде активний спосіб життя і регулярно радує фанатів яскравими образами, які шанувальники просто обожнюють. І незважаючи на те що вони давно звикли до експериментів Маші, вона знову знайшла чим здивувати.

Маша Полякова здивувала фанатів (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Так, юна зірка вирішила кардинально змінити образ заради участі в київському фестивалі коміксів Comic Con Ukraine 2021. Дівчина приміряла блакитну перуку-каре з чубчиком, яка зробила її буквально іншою людиною. Невідомо, на якого персонажа вона хотіла бути схожою, але їй точно вдалося вразити своїх фанатів. Вони відзначили, що Маші дуже личить такий стиль. Правда, незабаром юна красуня все ж повернулася до звичного образу.

Леся Нікітюк розповіла правду про стосунки з Притулою

Розмови про стосунки Лесі Нікітюк з Притулою раз у раз виникають в мережі. Ведучі вже давно дружать і ведуть спільні проекти. При цьому пара настільки гармонійна, що наштовхує шанувальників на думку, що між ними є щось більше. І ось сама Леся пролила світло на це питання.

Леся видала таємниці (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Я вірю в дружбу між чоловіком і жінкою в декількох випадках. Один з них - це коли вони колеги по проекту. Така модель у нас з Сергієм Притулою. Чи то ми з ним з одного регіону, чи то просто приблизно однаково виховані, але у нас немає в крові лицемірства і скандальності. Звичайно, можемо це легко зробити, але навіщо?", - розповіла Леся.