RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Міні-шорти і відверте боді: 22-річна дочка Джонні Деппа демонструє витончену фігуру

Автор: RBC.UA

Модель і актриса Лілі-Роуз Депп стала головною персоною світських хронік по всьому світу. Все завдяки своїй стрункій фігурі, а ще - бажанню її демонструвати за допомогою відвертого одягу.

Дівчина вирушила на прогулянку по Нью-Йорку, потрапивши в об'єктиви папараці.

Дочка знаменитої французької співачки і актриси Ванесси Параді і голлівудського актора Джонні Деппа схожа на обох батьків. Від батька вона отримала точені вилиці і ніс, від матері - глибокий погляд, чуттєві губи, бездоганну поставу і струнку фігуру. Варто дівчині з'явитися на публіці, як вся увага прикута до неї. І цього разу все вийшло саме так.

Лілі-Роуз Депп (фото: скрін instagram.com/lilyrose_holland; instagram.com/gossipdepp)

Лілі-Роуз вирушила на прогулянку, одягнувши прості речі, які напевно є в гардеробі будь-якої міської дівчини. Джинсові міні-шорти, а також фіолетове боді на тонких бретельках, одягнуте прямо на голе тіло, зробили її струнку фігуру просто мініатюрною. Доповнили образ світлі кросівки, які вона взула зі шкарпетками, а також вузькі сонцезахисні окуляри. Волосся юна зірка розпустила, а від макіяжу практично повністю відмовилася. І виглядала при цьому просто чарівно!

Пізніше дівчина була помічена в компанії друзів за столиком кафе, які навіть виклали спільні знімки з нею. А ось сама вона не поспішає ділитися фото в своєму блозі.

Також днями мережу підкорила Белла Хадід, примірявши "діряве" боді і широкі джинси.

Читайте LITE в Google News
Джонни ДеппВанесса ПарадиШоу-бізнес