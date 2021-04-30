На щось сподівається? Каньє Уест носить обручку, незважаючи на розлучення

Не так давно американський виконавець "засвітив" обручку, коли прийшов у гості до свого друга DJ Khaled. Чоловіки зробили спільне фото, яке і видало екс-чоловіка Кім Карадашьян.

Як відомо, розрив з Кім Каньє переживав дуже важко. Репер визнавав, що вона була ідеальною дружиною. Справитися з важким періоом він мав намір за допомогою роботи. Але, за чутками, вона це не сильно допомогло.

Каньє з другом (фото :instagram.com/stories/djkhaled)

"... Це було дуже важко, хоча він знав, що це станеться. Він ставав відчуженим і байдужим, коли занурювався в усе, що відбувається", - розповів світові інсадер.

У той же час Кім, за чутками, розрив з чоловіком переносить досить легко. Зірка зосередилася на кар'єрі, вихованні чотирьох дітей, а також побаченнях. Кажуть, знаменитість вже навіть знайшла собі заміну. Кім приписують роман з 52-річним репортером CNN Ваном Джонсом.