RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На щось сподівається? Каньє Уест носить обручку, незважаючи на розлучення

Автор: Lite

Кім Кардашьян і Каньє Уест зараз перебувають у процесі розлучення. Колишньому подружжю вдалося залагодити всі питання мирним шляхом. Кім Кардашьян після цього швидко повернулася до звичного життя. А Каньє, який спочатку заборонив колишній дружині з собою спілкуватися, схоже, переживає розлучення не так і легко.

Репер, як не дивно, відмовляється знімати обручку.

Не так давно американський виконавець "засвітив" обручку, коли прийшов у гості до свого друга DJ Khaled. Чоловіки зробили спільне фото, яке і видало екс-чоловіка Кім Карадашьян.

Як відомо, розрив з Кім Каньє переживав дуже важко. Репер визнавав, що вона була ідеальною дружиною. Справитися з важким періоом він мав намір за допомогою роботи. Але, за чутками, вона це не сильно допомогло.

Каньє з другом (фото :instagram.com/stories/djkhaled)

"... Це було дуже важко, хоча він знав, що це станеться. Він ставав відчуженим і байдужим, коли занурювався в усе, що відбувається", - розповів світові інсадер.

У той же час Кім, за чутками, розрив з чоловіком переносить досить легко. Зірка зосередилася на кар'єрі, вихованні чотирьох дітей, а також побаченнях. Кажуть, знаменитість вже навіть знайшла собі заміну. Кім приписують роман з 52-річним репортером CNN Ваном Джонсом.

Раніше Кім засипала мережу фото у відвертих купальниках і розкішних пляжних вбраннях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України разводКім КардашянКанье Уэст