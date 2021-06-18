Новий поворот: троє дітей Бреда Пітта хочуть дати свідчення проти нього в суді

Анджеліна Джолі подала апеляцію до суду і планує залучити трьох з шести дітей до судового процесу. Ще в грудні минулого року адвокати актриси надали до суду документ, в якому стверджувалося, що вони хотіли б дати свідчення проти батька. В цей же період актриса хотіла усунути суддю, який працював над справою - Джона Удеркірка. За словами зірки, саме той не давав можливості використовувати вищевказані документи.

"Діти, про опіку над якими йде мова, досить дорослі, щоб розуміти, що відбувається. Суд неодмінно вплине на них емоційно. Троє дітей попросили дати свідчення. Змушувати кого-небудь з дітей терпіти те, що може бути марним і порожнім процесом, абсолютно невиправдано. Це жорстоко", - йдеться в ньому.

Анджеліна Джолі не хоче віддавати дітей (фото: instagram.com/britishvogue)

Тим не менш, у Джолі не вийшло отримати дозвіл на заміну судді, документ не було розглянуто. А після Удеркірк присудив спільну опіку. Наступне слухання було призначено на 9 липня, і тепер Джолі постарається зробити все, щоб переглянути судове рішення. За словами інсайдерів, вона хоче довести, що була здійснена явна юридична помилка. Також є шанс, що апеляція Джолі залишиться без задоволення.

Хто саме з дітей буде давати свідчення проти Пітта, не відомо. Але, швидше за все, мова йде про прийомних дітей пари: 19-річного Меддокса, 17-річного Пакса і 16-річну Захару. До слова, старший з них кілька років у сварці з батьком і вже давав свої свідчення.