RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чарівна: Ніколь Кідман в прозорій сукні захопила стрункою фігурою

Автор: RBC.UA

Голлівудська зірка з'явилася на церемонії відкриття музею Кіноакадемії в Лос-Анджелесі в новому вишуканому образі.

Фото з вечора Ніколь запостила в особистому блозі мережі Instagram, викликавши серед фанатів захват.

Ніколь Кідман обожнює відверті вбрання і ніколи не відмовляє собі в них. Для світського рауту зірка підібрала нову чарівну сукню Rodarte. Зшита з прозорої тканини, вона була по всьому периметру декорована величезними червоними квітами. Доповнили вбрання зірки коричневі туфлі-човники, а також крихітний чорний клатч і золотий браслет.

Головна родзинка б'юті-образу Ніколь стала зачіска. Вперше за довгий час Кідман зробила собі зачіску, за яку її полюбили мільйони: розпустила завиті дрібними кучерями волосся, уклавши їх на прямий проділ. Лук актриси неймовірно сподобався фанатам. Шанувальники відразу ж згадали молоду Ніколь і її найперші ролі, які зробили її знаменитою на весь світ.

Ніколь Кідман на заході (фото: instagram.com/nicolekidman)

Раніше Ніколь Кідман розкрила справжні причини розлучення з Томом Крузом.

Читайте LITE в Google News
Николь КидманШоу-бізнесМодні тренди