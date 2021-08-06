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В одних стрінгах: Ірина Шейк майже повністю оголилася для нової зйомки

Автор: RBC.UA

Ірина Шейк знялася для нової рекламної кампанії Alo Wellness.

На відвертому фото, яким вона поділилася у своєму блозі, модель позує в одних стрінгах.

Ірина Шейк останнім часом досить часто оголюється: як на фото особистого характеру, так і для рекламних кампаній різних брендів. Так, у зйомці для Alo Wellness супермодель позує в одних трусиках. 35-річна зірка сидить, нахилившись до колін і продемонструвавши шанувальникам бездоганну спину і довгі ноги. Волосся стилісти їй перекинули на однин бік, а в макіяжі підкреслили очі і сяючу шкіру, яку не стали перевантажувати ніякими продуктами.

Ірина Шейк у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/irinashayk)

Виглядає Ірина Шейк неймовірно спокусливо, що тут же відзначили шанувальники. Багато хто не зміг обійти стороною ймовірну історію кохання моделі з американським репером Каньє Уестом. "Ти така красива", "Клас! Як же мені подобається твоя фігура", "Каньє - просто щасливчик", "Малятко Каньє", - пишуть їй фоловери.

Нагадаємо, про роман пари заговорили після дня народження Каньє, який він відзначає в червні. Ірина склала йому компанію в подорожі, а після вони перестали з'являтися разом. За деякими даними, між музикантом і моделлю вже давно є зв'язок, який вони приховують. Але достовірно поки нічого не відомо.

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фигурастильІрина Шейк