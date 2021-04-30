Планували все інакше: кохана Холостяка-10 розповіла, як пройшли пологи

Колишній учасник шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк і його кохана, модель Даша Хлистун днями вперше стали батьками - 27 квітня у пари народилася дочка Аріана. Новоспечена мама розповіла, що пологи були непростими і пройшло все не зовсім так, як планувала пара.
У своєму Instagram Даша зізналася, що планувала природні партнерські пологи, проте вийшло все інакше - їй довелося робити кесарів розтин.
Модель супроводила публікацію чорно-білим кадром з коханим, а також знімком з пологового будинку.
Макс Михайлюк і Даша Хлистун планували партнерські пологи (фото: instagram.com/dasha_khlystun)
Хлистун зазначила, що Михайлюк дуже підтримував її, хоч і сильно хвилювався сам.
"Вже два дні, як ми батьки найкрасивішої і усміхненої дівчинки. Як багато хто вже здогадався, у мене було КС. Так, планували ми все інакше. Партнерські пологи, природним шляхом. Але, сталося як сталося. І знаєте, Макс такий молодець! Я бачила, як він переживав, але як він тримався і підтримував мене..Найкращий!!!"- поділилася Даша.
Даші Хлистун довелося робити кесарів розтин (фото: instagram.com/dasha_khlystun)
Дівчина також подякувала своїм лікарям і зізналася, що відновлення після кесарева не з легких, але головне, що їх малятко вже з ними.
"Процес відновлення у мене звичайно складний, але терпимий. Головне, що моя бубочка тепер сопе поруч",- написала наречена екс-Холостяка.
Користувачі мережі засипали її привітаннями та побажаннями здоров'я в коментарях.
Нагадаємо, раніше екс-"Холостяк" Макс Михайлюк показав фото з пологового будинку з донькою і розсекретив її ім'я.
Як ми писали раніше, наречена "Холостяка 10" проговорилася про деталі таємного роману.