Планировали все иначе: возлюбленная Холостяка-10 рассказала, как прошли роды

Модель сопроводила публикацию черно-белым кадром с любимым, а также снимком из роддома.

Макс Михайлюк и Даша Хлистун планировали партнерские роды (фото: instagram.com/dasha_khlystun)

Хлистун отметила, что Михайлюк очень поддерживал ее, хоть и сильно волновался сам.

"Уже два дня, как мы родители самой красивой и улыбчивой девочки. Как многие уже догадались, у меня было КС. Да, планировали мы все иначе. Партнерские роды, естественным путем. Но, случилось как случилось. И знаете, Макс такой молодец! Я видела, как он переживал, но как он держался и поддерживал меня. Самый лучший!!!" - поделилась Даша.

Даше Хлистун пришлось делать кесарево сечение (фото: instagram.com/dasha_khlystun)

Девушка также поблагодарила своих врачей и призналась, что восстановление после кесарева не из легких, но главное, что их малышка уже с ними.

"Процесс восстановления у меня конечно сложный, но терпимый. Главное, что моя бубочка теперь сопит рядом", - написала невеста экс-Холостяка.

Пользователи сети засыпали ее поздравлениями и пожеланиями здоровья в комментариях.