Полякова після скандалів розбурхала мережу фото в напівпрозорому вбранні: "що показуєте, то і отримуєте"

Співачка позує в легкій напівпрозорій натуральній сукні з резинкою на талії і акуратним шкіряним паском. Вона притискає до грудей ніжний букет польових квітів. На голові - широкополий солом'яний капелюшок, очі заховані за великими сонячними окулярами. Співачка посміхається в об'єктив, а на задньому фоні можна розгледіти море і скелястий берег.

Оля Полякова заворожила ніжним образом на морському узбережжі (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники оцінили романтичний образ Королеви ночі.

Оленька одяглася і відразу коменти пішли тільки адекватні і приємні. Виходить, що показуєте, то і отримуєте

Як красиво, і ви неймовірна

Оля, ви прекрасні

Не фанатка Полякової, але сьогодні дуже класний образ

Дуже мило

Яке гарне плаття

Справжня

До слова, артистка разом зі старшою дочкою приїхала до Франції погостювати у своєї подруги і популрного фуд-блогера Нікі Білоцерківської. Разом вони навіть провели ефір, присвячений приготуванню відразу кількох страв - чіабатти, житнього хліба і вареників з вишнею.