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Полякова после скандалов взбудоражила сеть фото в полупрозрачном наряде: "что показываете, то и получаете"

Автор: Styler

Оля Полякова оказалась с центре череды сетевых скандалов. Вначле пользователи раскритиковали концерт ее дочери Маши , и звездной маме пришлось встать на защиту девушка. После этого она объявила, что старшей дочери пришлось обратится к психоаналитику. Также шквал обсуждений вызвало фото Оли в бикини – ее заподозрили в пластике груди, на что звезда довольно резко отреагировала. Страсти улеглись, а Оля решила порадовать фанов нежным фото, сделанным на Лазурном берегу.

Кадр доступен на странице звезды в Instagram.

Певица позирует в легком полупрозрачном натуральном платье с резинкой на талии и аккуратным кожаным пояском. Она прижимает к груди нежный букет полевых цветов. На голове – широкополая соломенная шляпка, глаза спрятаны за большими солнечными очками. Певица улыбается в объектив, а на заднем фоне можно рассмотреть море и скалистый берег.

Оля Полякова заворожила нежным образом на морском побережье (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники оценили романтичный образ Королевы Ночи.

  • Оленька оделась и сразу комменты пошли только адекватные и приятные. Получается, что показываете, то и получаете
  • Как красиво, и Вы невероятная
  • Оля, Вы прекрасны
  • Не фанатка Поляковой, но сегодня очень классный образ
  • Очень мило
  • Какое красивое платье
  • Настоящая

К слову, артистка вместе со старшей дочерью приехала во францию погостить у своей подруги и популрного фуд-блогера Ники Белоцерковской. Вместе они даже провели эфир, посвщенный приготовлению сразу нескольких блюд - чиабатты, ржаного хлеба и вареников с вишней.

Напомним, что ранее Маша Полякова ответила критикам, ополчившихся на нее из-за песен с ненормативной лексикой.

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Оля Полякова