У сорочці на голе тіло: 46-річна Єва Лонгорія підкорила витонченою фігурою

Єва одягла білу сорочку класичного крою прямо на голе тіло. Причому не стала застібати її на грудях, акцентувавши увагу на розкішному декольте. Доповнює картину яскравий макіяж зі smoky eyes і "мокра" укладка. Лонгорія позує посеред інтер'єру в сірих тонах, який відмінно гармонує з лаконічним луком.

Мініатюрна постать Лонгорії викликала захват серед її послідовувачів. Стрункі засмаглі ноги, тонка талія і розкішні форми Єви зібрали масу похвал і компліментів. Багато фанатів відзначили, що тепер це їхня улюблена фотосесія.

Єва Лонгорія обожнює спекотні фотосесії (фото: instagram.com/evalongoria)