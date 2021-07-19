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У сорочці на голе тіло: 46-річна Єва Лонгорія підкорила витонченою фігурою

Автор: RBC.UA

Єва Лонгорія опублікувала нове фото, на якому постала напівоголеною. Актриса виглядає настільки розкішно, що просто підкорила фанатів.

Зірка опублікувала знімок у своєму Instagram-блозі.

Єва одягла білу сорочку класичного крою прямо на голе тіло. Причому не стала застібати її на грудях, акцентувавши увагу на розкішному декольте. Доповнює картину яскравий макіяж зі smoky eyes і "мокра" укладка. Лонгорія позує посеред інтер'єру в сірих тонах, який відмінно гармонує з лаконічним луком.

Мініатюрна постать Лонгорії викликала захват серед її послідовувачів. Стрункі засмаглі ноги, тонка талія і розкішні форми Єви зібрали масу похвал і компліментів. Багато фанатів відзначили, що тепер це їхня улюблена фотосесія.

Єва Лонгорія обожнює спекотні фотосесії (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, нещодавно Єва показала, як вона працює над фігурою. Зокрема, актриса поділилася трьома простими вправами для бездоганних сідниць.

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