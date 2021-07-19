В рубашке на голое тело: 46-летняя Ева Лонгория покорила точеной фигурой

Ева Лонгория опубликовала новое фото, на котором предстала полуобнаженной. Актриса выглядит столь роскошно , что просто покорила фанатов.

Ева надела белую рубашку классического кроя прямо на голое тело. Причем не стала застегивать ее на груди, акцентировав внимание на роскошном декольте. Дополняет картину яркий макияж со smoky eyes и "мокрая" укладка. Лонгория позирует посреди интерьера в серых тонах, который отлично гармонирует с лаконичным луком.

Миниатюрная фигура Лонгории вызвала восторг среди ее подписчиков. Стройные загорелые ноги, тонкая талия и роскошные формы Евы собрали массу похвал и комплиментов. Многие фанаты отметили, что теперь это их любимая фотосессия.

Ева Лонгория обожает жаркие фотосессии (фото: instagram.com/evalongoria)