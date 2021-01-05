Занадто мило: Джіджі Хадід зворушила рідкісним фото 3-місячної доньки в модному вбранні

Джіджі Хадід стала мамою зовсім недавно: восени цього року супермодель народила коханому чоловікові Зейну Маліку дочку. З тих пір щасливі батьки кілька разів викладали фото малятка. Але, втім, личко так і не показали. Тим не менш, старша із знаменитих сестер Хадід не перестає радувати фанатів знімками крихітки, кожен раз придумуючи нові ракурси.



Нове фото малятка (фото: instagram.com/gigihadid)

Кілька годин тому дівчинка знову майнула в блозі своєї знаменитої мами. Вона тримається своєю ручкою за палець Джіджі. Одягнена в комбінезон цегляного кольору з наймоднішим принтом під леопард. Що ж, дочка і внучка моделей, мала вже впевнено заявляє про себе, хоча їй не виповнилося навіть року!



Джіджі гуляє з донькою (фото: instagram.com/gigihadid)

"Моя дівчинка!", - не змогла стримати порив розчулення Джіджі. Фанати тут же стали засипати маму і її крихту словами захоплення. "Це просто дуже мило", "Найбільш гарненька в світі", "Найсолодший момент", "Дорогоцінна", "Краща, найкраща, найкраща", "Сіс, ти змушуєш мене плакати", "О боги", - пишуть вони емоційні послання і ставлять численні сердечка-емодзі.

До речі, молодша сестра Джіджі - Белла - нещодавно показала, що вона разом з родиною весело проводить свята в їх заміському маєтку. Модель продемонструвала звичайні заняття знаменитої родини: спільне готування їжі, ігри, а також прогулянки... У підпису вона зазначила, що неймовірно вдячна за ці дні.

Також раніше ми писали, що Джіджі Хадід показала, як виглядає без макіяжу.