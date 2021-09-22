Спокуслива бунтарка: Ріанна показала гарячі фото в запаморочливій сукні

"Мій настрій, коли здала фінальний монтаж", - написала Ріанна під кадрами, на яких позує в напівпрозорому сріблястому платті, яке ледь прикривало її тіло. 33-річна знаменитість зробила знімки з різних ракурсів, що допомогло у всій красі продемонструвати її фігуру. Доповнили відверте вбрання золотий ланцюжок з кулоном, великі сережки і яскравий макіяж.

Також Ріанна виклала на своїй сторінці ролик-презентацію. Завдяки якому шанувальникам марки відкрилися деякі секрети майбутнього шоу. На даний момент відомо, що в показі візьмуть участь Емілі Ратаковскі, Джоан Смоллс, Алек Век, екс-"ангели" Victoria's Secret Бехаті Прінслу і сестри Хадід.

Ріанна в прозорій сукні (фото: instagram.com/badgalriri)