UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Соблазнительная бунтарка: Рианна показала горячие фото в умопомрачительном платье

Автор: RBC.UA

Певица, бизнесвумен и самая богатая девушка в музыкальной индустрии Рианна продолжает эпатировать публику. Звезда представила новый тизер показа собственного бельевого бренда Savage x Fenty, который состоится 24 сентября.

В своем блоге она также показала свой лук, в котором предстанет в съемке.

"Мое настроение, когда сдала финальный монтаж", - написала Рианна под кадрами, на которых позирует в полупрозрачном серебристом платье, которое едва прикрывало ее тело. 33-летняя знаменитость сделала снимки с разных ракурсов, что помогло во всей красе продемонстрировать ее фигуру. Дополнили откровенный наряд золотая цепочка с кулоном, крупные серьги и яркий макияж.

Также Рианна выложила на своей странице ролик-презентацию. Благодаря которому поклонникам марки открылись некоторые секреты будущего шоу. На данный момент известно, что в показе примут участие Эмили Ратаковски, Джоан Смоллс, Алек Век, экс-"ангелы" Victoria's Secret Бехати Принслу и сестры Хадид.

Рианна в прозрачном платье (фото: instagram.com/badgalriri)

Ранее мы писали, что Рианна была замечена в простом супермаркете, одетая с ног до головы в брендовые вещи.

Читайте LITE в Google News
РианнаШоу-бизнесМодные тренды