Соромно дивитися: Олег Винник розчарував виступом на "Танцях з зірками"

Олег Винник повернувся на "Танці з зірками" в якості співака, але глядачам це не сподобалося
"Танці з зірками" порадували поверненням Олега Винника на паркет. Артист станцював у тріо з Сантою Дімопулос і Максом Леоновим, а також заспівав хіт зі сцени. Але останнім швидше засмутило прихильників, ніж обрадувало.
Винник разом з Ольгою Фреймут стали ведучими балкона. Крім того, артист заспівав свій безсмертний хіт "Як жити без тебе" і "Вовчиця". Але відверте виконання під фонограму розчарувало українських глядачів.
Цікаво, що рік тому Олег також радував глядачів "Вовчицею" на проекті "Танці з зірками". Але тоді він виступав наживо, ледь не зірвавши голос.
Пропонуємо порівняти два виступи артиста.
Олег Винник, "Як жити без тебе", Танці з зірками 2020
Олег Винник, "Вовчиця", Танці з зірками 2019
Українці в коментарях сильно розкритикували останнім виступ Винника за відверту фонограму:
Нагадаємо, що за результатами півфіналу проект не покинула жодна пара. В суперфіналі "Танців з зірками" візьмуть участь Надія Мейхер і Кирило Васюк, Санта Дімопулос і Макс Леонов, а також Юлія Саніна і Діма Жук.
Відзначимо, що 50-річний Юрій Горбунов вперше вийшов на паркет "Танців з зірками" з Надією Мейхер та Кирилом Васюком. Телеведучий показав справжній клас і справив фурор артистизмом і танцювальними талантами.
Тіна Кароль також приєдналася до парі Юлії Саніної і Діми Жука. Вони виконали страсну румбу, і глядачі залишилися в легкому шоці від того, що Кароль може витворяти на паркеті.