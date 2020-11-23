Соромно дивитися: Олег Винник розчарував виступом на "Танцях з зірками"

"Танці з зірками" порадували поверненням Олега Винника на паркет. Артист станцював у тріо з Сантою Дімопулос і Максом Леоновим, а також заспівав хіт зі сцени. Але останнім швидше засмутило прихильників, ніж обрадувало.

Винник разом з Ольгою Фреймут стали ведучими балкона. Крім того, артист заспівав свій безсмертний хіт "Як жити без тебе" і "Вовчиця". Але відверте виконання під фонограму розчарувало українських глядачів.

Цікаво, що рік тому Олег також радував глядачів "Вовчицею" на проекті "Танці з зірками". Але тоді він виступав наживо, ледь не зірвавши голос.

Пропонуємо порівняти два виступи артиста.

Олег Винник, "Як жити без тебе", Танці з зірками 2020

Олег Винник, "Вовчиця", Танці з зірками 2019

Українці в коментарях сильно розкритикували останнім виступ Винника за відверту фонограму:

"Класно рот відкрив. Міг би і порадувати live.

Адже він може і наживо добре співати. Ну навіщо ця фонограма (а може і пререкорд). У будь-якому випадку обман глядача... Не треба так.

Соромно дивитись на таку явну фанеру.

Так вже всі бачать, що фонограма однозначно... Дивно. Може, дуже втомився.

Може, щось сталося, навіть видно що змучений".

Нагадаємо, що за результатами півфіналу проект не покинула жодна пара. В суперфіналі "Танців з зірками" візьмуть участь Надія Мейхер і Кирило Васюк, Санта Дімопулос і Макс Леонов, а також Юлія Саніна і Діма Жук.

Відзначимо, що 50-річний Юрій Горбунов вперше вийшов на паркет "Танців з зірками" з Надією Мейхер та Кирилом Васюком. Телеведучий показав справжній клас і справив фурор артистизмом і танцювальними талантами.

Тіна Кароль також приєдналася до парі Юлії Саніної і Діми Жука. Вони виконали страсну румбу, і глядачі залишилися в легкому шоці від того, що Кароль може витворяти на паркеті.