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Соромно дивитися: Олег Винник розчарував виступом на "Танцях з зірками"

Автор: Світлана Мащенко

Олег Винник повернувся на "Танці з зірками" в якості співака, але глядачам це не сподобалося

"Танці з зірками" порадували поверненням Олега Винника на паркет. Артист станцював у тріо з Сантою Дімопулос і Максом Леоновим, а також заспівав хіт зі сцени. Але останнім швидше засмутило прихильників, ніж обрадувало.

Винник разом з Ольгою Фреймут стали ведучими балкона. Крім того, артист заспівав свій безсмертний хіт "Як жити без тебе" і "Вовчиця". Але відверте виконання під фонограму розчарувало українських глядачів.

Цікаво, що рік тому Олег також радував глядачів "Вовчицею" на проекті "Танці з зірками". Але тоді він виступав наживо, ледь не зірвавши голос.

Пропонуємо порівняти два виступи артиста.

Олег Винник, "Як жити без тебе", Танці з зірками 2020

Олег Винник, "Вовчиця", Танці з зірками 2019

Українці в коментарях сильно розкритикували останнім виступ Винника за відверту фонограму:

  • "Класно рот відкрив. Міг би і порадувати live.
  • Адже він може і наживо добре співати. Ну навіщо ця фонограма (а може і пререкорд). У будь-якому випадку обман глядача... Не треба так.
  • Соромно дивитись на таку явну фанеру.
  • Так вже всі бачать, що фонограма однозначно... Дивно. Може, дуже втомився.
  • Може, щось сталося, навіть видно що змучений".

Нагадаємо, що за результатами півфіналу проект не покинула жодна пара. В суперфіналі "Танців з зірками" візьмуть участь Надія Мейхер і Кирило Васюк, Санта Дімопулос і Макс Леонов, а також Юлія Саніна і Діма Жук.

Відзначимо, що 50-річний Юрій Горбунов вперше вийшов на паркет "Танців з зірками" з Надією Мейхер та Кирилом Васюком. Телеведучий показав справжній клас і справив фурор артистизмом і танцювальними талантами.

Тіна Кароль також приєдналася до парі Юлії Саніної і Діми Жука. Вони виконали страсну румбу, і глядачі залишилися в легкому шоці від того, що Кароль може витворяти на паркеті.

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