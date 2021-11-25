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Так виглядає щастя: на тлі скандалу з екс-колегою Слава Камінська полетіла на відпочинок з дітьми

Автор: Марина Настевич

Поки в мережі активно обговорюється скандал, що розгорівся між колишніми учасницями групи "НеАнгели", одна з учасниць конфлікту Слава Камінська вирішила змінити обстановку і полетіла з дітьми на відпочинок в ОАЕ.

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася милими фото з сином і донькою і похвалилася фігурою в купальнику.

Слава з Леоном і Лаурою позували на галявині в купальних костюмах і панамках. На одному з кадрів діти зворушливо цілують свою знамениту маму.

Також артистка показала струнку фігуру в цілісному чорному купальнику. Свій пляжний лук вона доповнила сонцезахисними окулярами з масивною оправою і гордо зазначила, що фотографії зробив її син.

Слава Камінська поділилася барвистими кадрами з відпочинку з дітьми в ОАЕ (фото: instagram.com/babaslavka)

"Ось так виглядає щастя і справедливість. До речі, 3/4/5 фото зробив Лео і це ще не все. Про те, як дітям довелося навчитися добре фотографувати менше, ніж за 15 років, ви почуєте в моїй новій пісні-сповіді. Скоро на всіх цифрових майданчиках", - заінтригувала Камінська.

Фолловери засипали Славу словами захоплення і підтримки в коментарях і похвалили навички фотографа Леона.

  • Шикарна!
  • Красиві і щасливі
  • Щаслива мамка - це так мило оку
  • Дуже красиво, розумниця Лео
  • Ну звичайно Слава аб'юзер, за нею ж вся команда пішла... А люди її музику слухають так як бояться, що кожного особисто аб'юзити буде
  • Очечи залікові! Фотки залікові!
  • Мама красуня! Чудові діти!
  • Лео майбутній фотограф
  • Хлопчики люблять фотографувати коханих мам
  • Слава, ти жінка, що відбулася! Діти, кар'єра, щастя! Віці вмитися до тебе!
  • Абьюзер-Слава... зі слів колишньої колеги...Не вірю
  • Ти божественна

Нагадаємо, екс-учасниця дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха, яка взяла творчий псевдонім Viktoriа, кілька днів тому розбурхала мережу зухвалим вчинком. Вона розрізала великий торт з портретом колишньої колеги по групі Слави Камінської, що спровокувало скандал і розборки в мережі і за її межами. Після цього Віка заявила, що більше мовчати не буде і вирішила розповісти про те, як 15 років терпіла булінг і навіть рукоприкладство в групі.

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Слава Камінська