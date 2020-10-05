Злий Володимир Остапчук, "останній танець" Олега Винника та інші зіркові скандали тижня

Нова тиждень у багатьох знаменитостей почалася бурхливо – зі скандальних новин, нових подробиць старих конфліктів і тривожних чуток. Чим приголомшили селебритіс своїх шанувальників за останній час, читайте нижче.

Володимир Остапчук не порозумівся зі "Світським життям"

Володимир Остапчук знову потрапив у новий скандал через дітей. Ведучий разом зі своєю нареченою Христиною Горняк дав інтерв'ю Каті Осадчій для програми "Світське життя". Вони чесно відповіли на ряд компрометуючих питань, у тому числі про фінансування дітей і дорогі подарунки. Але в результаті, як стверджують закохані, їх слова були перекручені, а питання та відповіді поміняли місцями при монтажі. Щоб вивести Осадчу та її команду на чисту воду, пара записала своє звернення до інтернет-користувачів. Володимир закликав журналістів не розпалювати навмисне конфлікти і надав чеки як доказ, що він допомагає дітям і забезпечує їх потреби.

Володимир Остапчук з сином (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Олег Винник покинув "Танці з зірками"

Олег Винник, може, і не став головною зіркою паркету на "Танцях з зірками", але найбільш обговорюваним учасником йому стати вдалося. Цього разу співак змусив говорити про себе мережу, так як через хворобу пропустив випуск шоу, і його дискваліфікували. Популярний виконавець не залишився в образі: він записав звернення до публіки, де подякував усім причетним до його нового досвіду. А свої голоси закликав віддати Ользі Фреймут.

Альона Шоптенко та Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Стали відомі подробиці конфлікту між принцами Уільямом та Гарі

Відносини між принцом Гаррі і принцом Уільямом дали тріщину вже давно. І біограф британської королівської сім'ї Роберт Лейсі розповів нові подробиці конфлікту і їх останньої зустрічі. Як виявилося, принц Уільям був так розгніваний самовільною поведінкою молодшого брата, що під час різдвяних свят навіть відмовився сідати з ним за стіл. З тих пір герцоги намагалися підтримувати спілкування по відеозв'язку, але воно як і раніше натягнуте.

Принци серйозно посварилися (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Трапм опублікував нову заяву про своє здоров'я

Нещодавно стало відомо, що Дональд Трамп і його дружина Меланія Трапм заразилися коронавірусом. У своєму Твіттері він написав, що вони мають намір пройти всі випробування разом і почнуть лікування негайно. Передбачалося, що воно буде проходити вдома, але в підсумку президента США довелося госпіталізувати на військово-медичну базу. Причому стан його, за словами інсайдера, різко погіршився. Нещодавно сам Трамп вніс ясність в чутки, написавши нове, друге відеозвернення до своїх фоллловерів в мережі. В ньому від розповів, що дізнався багато нового про хворобу після того, як сам зіткнувся з нею. «...Це справжня школа, а не знання, отримані з книг, і я тільки зараз усвідомив це...», – говорить глава США. Тим не менш, налаштований він як і раніше позитивно і планує найближчим часом повернутися до передвиборчій гонки і повернення в Білий дім.

Дональд і Меланія Трамп налаштовані позитивно (фото: instagram.com/flotus)

Раніше ми писали, що Дональд Трамп втік з лікарні, щоб повернутися до роботи і зустрічей.