Детям вместо фастуда: нутрициолог дала рецепт простого и полезного бутерброда

Иногда хочется чай с бутербродиком, но останавливает "нельзя", "фастфуд"? Особенно - если готовить еду для детей. Оказывается, можно, если этот бутербродик правильный!
Рецепт полезного и правильного бутерброда дала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум.
Ингредиенты:
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Приготовление:
1. Предварительно замоченную зеленую гречку измельчить в блендере с настоем чайного гриба или соком квашеной капусты.
2. Накрыть полотенцем и оставить для ферментации примерно на 24 часа (если у вас в квартире тепло, то процесс займет меньше времени).
3. Тесто должно подняться и пахнуть дрожжами. Не должно быть неприятного запаха. В тесто добавить по щепотке соли, куркумы, кориандра.
4. Смазать форму маслом, насыпать семена на форму и сверху на тесто.
5. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке, около 1 часа.
6. По готовности вытащите хлеб из духовки, дайте ему остыть и настояться несколько часов.
7. Затем мы смажем кусочки хлеба паштетом.⠀
Ингредиенты для паштета:
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Пальчики оближешь! (фото: instagram.com/biotorium)⠀
1. Варим до готовности фасоль, сливаем жидкость.
2. Чистим красный лук, обычную морковь, подготавливаем масло оливковое, морскую соль, сок дольки лайма.
3. Все ингредиенты пробиваем в блендере до однородной консистенции.
4. Мажем на хлеб и украшаем зеленью, можно добавить еще дольку авокадо.
Начинка может быть любой.
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