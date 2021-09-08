Без дрожжей и без муки: нутрициолог дала простой рецепт полезного хлеба

Ароматный, теплый, с нежным мякишем! Кто из нас не любит свежеиспеченный хлеб?
А вот чтобы он был полезен всей семье и, главное, чтобы он всем понравился, стоит испечь хлеб по рецепту специалиста по питанию, нутрициолога Анны Биоториум, которым она поделилась в своем Instagram. Так будет и полезно, и сытно.
Изумительный хлеб - без дрожжей, без муки, ароматнейший, с нежнейшим мякишем, с богатейшим вкусом, польза огромнейшая, вкус отменный. Это - хлеб с псиллиумом.
Полезный хлеб тоже может быть очень даже вкусным! (фото: pexels.com)