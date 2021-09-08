Без дріжджів і без борошна: нутриціолог дала простий рецепт корисного хліба

Ароматний, теплий, з ніжним м'якушем! Хто з нас не любить свіжоспечений хліб?
А ось щоб він був корисний всій родині і, головне, щоб він всім сподобався, варто спекти хліб за рецептом фахівця з харчування, нутриціолога Анни Біоторіум, яким вона поділилася в своєму Instagram. Так буде і корисно, і ситно.
Дивовижний хліб - без дріжджів, без борошна, ароматний, з найніжнішим м'якушем, з багатющим смаком, користь величезна, смак відмінний. Це - хліб з псілліумом.
Корисний хліб теж може бути дуже навіть смачним! (фото: pexels.com)