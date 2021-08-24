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Для фигуры и здоровья: нутрициолог рассказала, какой мукой лучше заменить пшеничную

Автор: Татьяна Турчаникова

Выпечка - и без глютена! Звучит немного нереалистично? На самом деле - все очень просто, нужно всего лишь использовать муку из предложенного ниже списка вместо привычной - пшеничной.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Вероника Натуромама.

Какую муку для выпечки использовать вместо пшеничной

  • Гречневая

Для пирогов, блинов, вафель и хлеба! Отлично ферментируется, на ней также можно делать закваску.

  • Кукурузная

Оооочень вкусные из нее лепешки получаются. Просто бомба! Важно выбирать органическую, так как 90 % обычной кукурузы - ГМО.

  • Нутовая

Не раз пекла на ней вкуснейшие лепешки, из которых потом можно создать умопомрачительные закуски.

Выпечка будет полезной, если использовать безглютеновую муку (фото: pexels.com)

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  • Льняная

Заменяет в выпечке яйцо. Добавляя льняную муку, вам гарантированы оладушки, сырники, маффины и шарлотки идеальной консистенции.

  • Кокосовая

Для конфеток, кексов; добавляем ее к базовой муке - рисовой или гречневой.

  • Миндальная

Очень крутая мука для различного печенья. Придает благородный вкус и хрустящую текстуру.

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На банановой муке получается буквально все (фото: pexels.com)

  • Банановая

Мой фаворит! На ней получается все! Блины, пироги, кексы, печенья, коржи для торта.Она просто создана для легкой и очень вкусной выпечки.

  • Овсяная

Клейкая и податливая, совершенно не капризная мука для пирогов, оладьев и печенья.

  • А еще совершенно потрясающая мука для коктейлей, смузи, супер боулов - это кедровая, конопляная, тыквенная и даже из семян чиа.

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