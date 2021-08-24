Для фігури і здоров'я: нутриціолог розповіла, яким борошном краще замінити пшеничне

Яке борошно для випічки використовувати замість пшеничного

Гречане

Для пирогів, млинців, вафель і хліба! Відмінно ферментується, на ньому також можна робити закваску.

Кукурудзяне

Дуууже смачні з нього коржі виходять. Просто бомба! Важливо вибирати органічну, так як 90 % звичайної кукурудзи - ГМО.

Нутове

Не раз пекла на такому смачні коржі, з яких потім можна створити запаморочливі закуски.

Випічка буде корисною, якщо використовувати безглютенове борошно (фото: pexels.com)

Ніяких розчинних сурогатів: лікар розповіла, яка кава небезпечна для здоров'я

Лляне

Замінює в випічці яйце. Додаючи лляне борошно, вам гарантовані оладки, сирники, мафіни і шарлотки ідеальної консистенції.

Кокосове

Для цукерочок, кексів; додаємо його до базового борошна - рисового або гречаного.

Мигдальне

Дуже круте борошно для різного печива. Надає благородний смак і хрустку текстуру.

Крім яєчної шкаралупи: нутриціолог назвала прості продукти, багаті кальцієм

На банановому борошні виходить буквально все (фото: pexels.com)

Бананове

Мій фаворит! На ньому виходить все! Млинці, пироги, кекси, печива, коржі для торта. Воно просто створене для легкої і дуже смачної випічки.

Вівсяне

Клейке і податливе, абсолютно не капризне борошно для пирогів, оладок і печива.