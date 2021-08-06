От гастрита и угревой сыпи: нутрициолог назвала одно-единственное средство, которое стоит применить

Натуральные средства способны помочь во многих случаях, например, сок алоэ вера обладает массой полезных свойств - и способен помочь в лечении гастритов, а еще - избавить от запоров и угревой сыпи.
Нутрициолог Вероника Натуромама в своем Instagram дала рецепты, которые уже помогли тысячам.
Отличная фигура без спортзала: нутрициолог рассказала, как легко убрать целлюлит
Мощная детоксикация: нутрициолог назвала всего одну полезную привычку для печени
В равных долях смешивают сок алоэ и мед, грецкие орехи и лимонный сок.
В стакан воды добавляют по 1 ч. л. натурального уксуса и меда, 1 ст. л. сока алоэ, 2 ст. л. лимонного сока.
2 ст. л. сока алоэ смешать с таким же количеством меда, в полученную смесь добавить стакан картофельного сока. Принимают утром натощак по 50 гр.
1 ст. л. меда растворить в половине стакана воды, добавить 2 ст. л. отвара из листьев малины, мяты перечной, шалфея, цветков ромашки, добавить 1 ст. л. сока алоэ. Принимать перед едой по 0,5 стакана.
Смешайте 1 ст л сока алоэ с таким же количеством воды. Принимайте 4-5 раз в день. Важно помнить, что, когда вы прекратите использовать этот рецепт, желудок не сразу вернется в норму, на это потребуется некоторое время.
Смешайте чистый сок алоэ со спиртовой настойкой календулы, пропитайте смесью тампон и положите его на зону акне на 10-15 минут. Повторять 2-3 раза в день.
30 гр сока алоэ смешать с 2 ст. л. меда, ампулу витамина Б6 и яичный желток. Перемешать ингредиенты и нанести на волосы, голову укутать полотенцем. Подержать 30 мин, смыть. Состав укрепляет и оздоравливает волосы и кожу головы.
Раньше нутрициолог назвала лучшее средство от боли в горле, антибиотики не нужны!