Від гастриту і вугрової висипки: нутриціолог назвала одне-єдиний засіб, який варто застосувати

Сік алое вера:

володіє антибактеріальними, противірусними, протикандидними, протигерпесними властивостями

загоює будь-які ранки, удари, порізи, акне, опіки

знижує запалення і болі в шлунково-кишковому тракті

нормалізує травлення, позбавляє від запору навіть при коліті

покращує стан ясен і зубів при пародонтозі і карієсі

сприяє детоксикації

допомагає в боротьбі зі зморшками

омолоджує, пом'якшує і тонізує шкіру, підтягує овал обличчя, звужує пори, підсушує жирну шкіру

підвищує вироблення колагену

очищає печінку

сприяє росту волосся, зміцнює коріння

покращує потенцію, сприяє виробленню більшої кількості активних сперматозоїдів

допомагає при гастриті і виразці шлунка

зміцнює імунну систему

покращує стан при депресії, астмі, діабеті, неврозі, головних болях

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Ця рослина здатна на багато що (фото: pexels.com)

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Рецепти, як застосовувати сік алое вера

Зміцнення імунітету:

У рівних частках змішують сік алое і мед, волоські горіхи і лимонний сік.

Детокс-напій:

У склянку води додають по 1 ч. л. натурального оцту і меду, 1 ст. л. соку алое, 2 ст. л. лимонного соку.

Гастрит з підвищеною кислотністю:

2 ст. л. соку алое змішати з такою ж кількістю меду, в отриману суміш додати склянку картопляного соку. Приймають вранці натщесерце по 50 гр.

Гастрит зі зниженою кислотністю:

1 ст. л. меду розчинити в половині склянки води, додати 2 ст. л. відвару з листя малини, м'яти перцевої, шавлії, квіток ромашки, додати 1 ст. л. соку алое. Приймати перед їжею по 0,5 склянки.

При запорах:

Змішайте 1 ст. л. соку алое з такою ж кількістю води. Приймайте 4-5 разів на день. Важливо пам'ятати, що, коли ви припините використовувати цей рецепт, шлунок не відразу повернеться в норму, на це буде потрібно деякий час.

При вугрової висипки:

Змішайте чистий сік алое зі спиртовою настоянкою календули, просочіть сумішшю тампон і покладіть його на зону акне на 10-15 хвилин. Повторювати 2-3 рази на день.

Маска для волосся:

30 гр соку алое змішати з 2 ст. л. меду, ампулу вітаміну Б6 і яєчний жовток. Перемішати інгредієнти і нанести на волосся, голову укутати рушником. Потримати 30 хв, змити. Склад зміцнює і оздоровлює волосся і шкіру голови.