Від гастриту і вугрової висипки: нутриціолог назвала одне-єдиний засіб, який варто застосувати

Натуральні засоби здатні допомогти в багатьох випадках, наприклад, сік алое вера має масу корисних властивостей - і здатний допомогти в лікуванні гастритів, а ще-позбавити від запорів і вугрової висипки.
Нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму Instagram дала рецепти, які вже допомогли тисячам.
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У рівних частках змішують сік алое і мед, волоські горіхи і лимонний сік.
У склянку води додають по 1 ч. л. натурального оцту і меду, 1 ст. л. соку алое, 2 ст. л. лимонного соку.
2 ст. л. соку алое змішати з такою ж кількістю меду, в отриману суміш додати склянку картопляного соку. Приймають вранці натщесерце по 50 гр.
1 ст. л. меду розчинити в половині склянки води, додати 2 ст. л. відвару з листя малини, м'яти перцевої, шавлії, квіток ромашки, додати 1 ст. л. соку алое. Приймати перед їжею по 0,5 склянки.
Змішайте 1 ст. л. соку алое з такою ж кількістю води. Приймайте 4-5 разів на день. Важливо пам'ятати, що, коли ви припините використовувати цей рецепт, шлунок не відразу повернеться в норму, на це буде потрібно деякий час.
Змішайте чистий сік алое зі спиртовою настоянкою календули, просочіть сумішшю тампон і покладіть його на зону акне на 10-15 хвилин. Повторювати 2-3 рази на день.
30 гр соку алое змішати з 2 ст. л. меду, ампулу вітаміну Б6 і яєчний жовток. Перемішати інгредієнти і нанести на волосся, голову укутати рушником. Потримати 30 хв, змити. Склад зміцнює і оздоровлює волосся і шкіру голови.
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