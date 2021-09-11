Главных всего шесть: нутрициолог назвала привычки, которые приближают старение

Переходим на полезные сладости, если не можем отказаться от них совсем (фото: pexels.com)

Для здоровья всего ЖКТ: нутрициолог дала простой рецепт, который поможет очистить кишечник

Факторы, которые приближают старение:

Сладкое

Сахар - "продукт для мозга" - ызывает воспаление в теле, повышает кровяное давление и даже приводит к повышению уровня "плохого" холестерина в крови. И нет, мозгу не нужен именно сахар. Ему нужна глюкоза, коей полно в любых продуктах, содержащих углеводы (в овощах - в том числе).

Стресс

И неважно, приятный ли это стресс из-за переезда в новую квартиру, или это стресс в виде лавины дел и "я-ничего-не-успеваю". Тело все равно производит повышенное количество гормона кортизола, который повышает процессы окисления и разрушает нас изнутри.

Использование рафинированных и / или испорченных жиров

Чтобы жиры приносили пользу, они должны быть: нерафинированные, холодного отжима, свежие!

Употребеление рафинированных продуктов и полуфабрикатов

Рафинированные продукты (белый рис, макароны, выпечка…) действует на сахар в крови примерно так же, как и сам сахар. Что касается полуфабрикатов, то там, не только много сахара и жиров низкого качества, но и химических добавок. Все это нагружает печень и засоряет организм, вызывая старение.

Без дрожжей и без муки: нутрициолог дала простой рецепт полезного хлеба

Меньше рафинированных продуктов - дольше длится молодость (фото: pexels.com)

Алкоголь

В нем содержится спирт и сахар. Про сахар (который в алкоголе в жидком легкодоступном виде) я уже говорила выше. А спирт - не только разрушает печень, но и мозг. Увы!

Вера в безопасность гормональных препаратов

А ведь никто не гарантирует, что у вас не будет побочки в будущем! В инструкции, причем, все это написано, но кто ж читает (страшно!)? Зато известно, что после отмены оральных контрацептивов многие страдают от недостаточного производства собственных гормонов, в частности, главного гормона, сохраняющего молодость, - эстрогена.