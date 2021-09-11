Головних всього шість: нутриціолог назвала звички, які наближають старіння

Щоб залишатися молодою і здоровою довгі роки, в першу чергу, варто задуматися про шість головних факторах, які наближають старіння - і, по можливості, виключити їх.
Про це у своєму Instagram розповіла нутіціолог Катерина Йенсен.
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Цукор - "продукт для мозку" - викликає запалення в тілі, підвищує кров'яний тиск і навіть призводить до підвищення рівня "поганого" холестерину в крові. І ні, мозку не потрібен саме цукор. Йому потрібна глюкоза, якої повно в будь-яких продуктах, що містять вуглеводи (в овочах - в тому числі).
І неважливо, чи приємний це стрес через переїзд в нову квартиру, або це стрес у вигляді лавини справ і "я-нічого-не-встигаю". Тіло все одно виробляє підвищену кількість гормону кортизолу, який підвищує процеси окислення і руйнує нас зсередини.
Щоб жири приносили користь, вони повинні бути: нерафіновані, холодного віджиму, свіжі!
Рафіновані продукти (білий рис, макарони, випічка...) діє на цукор в крові приблизно так само, як і сам цукор. Що стосується напівфабрикатів, то там, не тільки багато цукру і жирів низької якості, але і хімічних добавок. Все це навантажує печінку і засмічує організм, викликаючи старіння.
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У ньому міститься спирт і цукор. Про цукор (який в алкоголі в рідкому легкодоступному вигляді) я вже говорила вище. А спирт - не тільки руйнує печінку, але і мозок. На жаль!
Але ж ніхто не гарантує, що у вас не буде побочки в майбутньому! В інструкції, причому, все це написано, але хто ж читає (страшно!)? Зате відомо, що після скасування оральних контрацептивів багато хто страждає від недостатнього виробництва власних гормонів, зокрема, головного гормону, що зберігає молодість, - естрогену.
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