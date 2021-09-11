Головних всього шість: нутриціолог назвала звички, які наближають старіння

Переходимо на корисні солодощі, якщо не можемо відмовитися від них зовсім (фото: pexels.com)

Для здоров'я всього шлунково-кишкового тракту: нутриціолог дала простий рецепт, який допоможе очистити кишечник

Фактори, які наближають старіння:

Солодке

Цукор - "продукт для мозку" - викликає запалення в тілі, підвищує кров'яний тиск і навіть призводить до підвищення рівня "поганого" холестерину в крові. І ні, мозку не потрібен саме цукор. Йому потрібна глюкоза, якої повно в будь-яких продуктах, що містять вуглеводи (в овочах - в тому числі).

Стрес

І неважливо, чи приємний це стрес через переїзд в нову квартиру, або це стрес у вигляді лавини справ і "я-нічого-не-встигаю". Тіло все одно виробляє підвищену кількість гормону кортизолу, який підвищує процеси окислення і руйнує нас зсередини.

Використання рафінованих і / або зіпсованих жирів

Щоб жири приносили користь, вони повинні бути: нерафіновані, холодного віджиму, свіжі!

Вживання рафінованих продуктів і напівфабрикатів

Рафіновані продукти (білий рис, макарони, випічка...) діє на цукор в крові приблизно так само, як і сам цукор. Що стосується напівфабрикатів, то там, не тільки багато цукру і жирів низької якості, але і хімічних добавок. Все це навантажує печінку і засмічує організм, викликаючи старіння.

Без дріжджів і без борошна: нутриціолог дала простий рецепт корисного хліба

Менше рафінованих продуктів - довше триває молодість (фото: pexels.com)

Алкоголь

У ньому міститься спирт і цукор. Про цукор (який в алкоголі в рідкому легкодоступному вигляді) я вже говорила вище. А спирт - не тільки руйнує печінку, але і мозок. На жаль!

Віра в безпеку гормональних препаратів

Але ж ніхто не гарантує, що у вас не буде побочки в майбутньому! В інструкції, причому, все це написано, але хто ж читає (страшно!)? Зате відомо, що після скасування оральних контрацептивів багато хто страждає від недостатнього виробництва власних гормонів, зокрема, головного гормону, що зберігає молодість, - естрогену.