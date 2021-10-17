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Хроническая усталость и головные боли: диетолог назвала явные признаки нехватки железа

Автор: Татьяна Турчаникова

Как поднять уровень железа в организме - один из самых частых вопросов к специалистам по питанию. Для начала стоит сдать анализы - и оценить уровень его дефицита.

Об этом в своем Instagram рассказала диетолог Марина Сергеева.

Хроническая усталость - один из признаков нехватки железа (фото: pexels.com)

Вторым шагом важно понять, где железо теряется? Причин может быть много:

  • дефициты в питании, вегетарианство,
  • проблемы с ЖКТ, когда питание отличное, но ничего не усваивается,
  • обязательно помним про транспортную функцию белка. Нам важен в анализах показатель общего белка и трансферрина,
  • паразитарные инвазии, когда паразиты питаются нашими ресурсами,
  • обильные менструации,
  • дисбиозы кишечника,
  • дефициты витаминов группы В, витамина С.

Это топ причин, по которым мы можем быть в постоянном дефиците железа.

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А что такое дефицит железа? Это гипоксия и окислительный стресс для организма. Ранее старение, риски онкологии... Ничего хорошего, одним словом.

Вегетарианцам нужно быть внимательными (фото: pexels.com)

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Когда показатели уровня железа очень низкие, самочувствие бывает совсем плохим:

  1. хроническая усталость,
  2. головные боли,
  3. отсутствие либидо,
  4. вялость,
  5. сонливость,
  6. депрессия,
  7. снижение стероидных гормонов,
  8. лезут волосы,
  9. ломаются ногти.

Как восполнить запас железа в организме

В таких случаях имеет смысл прокапать железо внутривенно. А уж потом разбираться в причинах.

Если более-менее терпит, то поднимаем уровень железа биологически активными добавками, плюс витамин С и аминокислоты. Второй вариант железо + коллаген. И не забываем, что железо выбираем в хелатной форме.

Параллельно надо разбираться и устранять причины, иначе терять и поднимать железо придется бесконечно.

Раньше нутрициолог рассказала, сколько чашек кофе можно пить в день, чтобы не вредить своему здоровью.

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