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Хронічна втома і головні болі: дієтолог назвала явні ознаки нестачі заліза

Автор: Тетяна Турчанікова

Як підняти рівень заліза в організмі - одне з найчастіших питань до фахівців з харчування. Для початку варто здати аналізи - і оцінити рівень його дефіциту.

Про це у своєму Instagram розповіла дієтолог Марина Сергєєва.

Хронічна втома - одна з ознак нестачі заліза (фото: pexels.com)

Другим кроком важливо зрозуміти, де залізо втрачається? Причин може бути багато:

  • дефіцити в харчуванні, вегетаріанство,
  • проблеми зі шлунково-кишковим трактом, коли харчування відмінне, але нічого не засвоюється,
  • обов'язково пам'ятаємо про транспортну функцію білка. Нам важливий в аналізах показник загального білка і трансферину,
  • паразитарні інвазії, коли паразити харчуються нашими ресурсами,
  • рясні менструації,
  • дисбіози кишечника,
  • дефіцити вітамінів групи В, вітаміну С.

Це топ причин, за якими ми можемо бути в постійному дефіциті заліза.

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А що таке дефіцит заліза? Це гіпоксія і окислювальний стрес для організму. Раніше старіння, ризики онкології... Нічого хорошого, одним словом.

Вегетаріанцям потрібно бути уважними (фото: pexels.com)

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Коли показники рівня заліза дуже низькі, самопочуття буває зовсім поганим:

  1. хронічна втома,
  2. головний біль,
  3. відсутність лібідо,
  4. млявість,
  5. сонливість,
  6. депресія,
  7. зниження стероїдних гормонів,
  8. лізуть волосся,
  9. ламаються нігті.

Як заповнити запас заліза в організмі

У таких випадках має сенс прокапати залізо внутрішньовенно. А вже потім розбиратися в причинах.

Якщо більш-менш терпить, то піднімаємо рівень заліза біологічно активними добавками, плюс вітамін С і амінокислоти. Другий варіант - залізо + колаген. І не забуваємо, що залізо вибираємо в хелатній формі.

Паралельно треба розбиратися і усувати причини, інакше втрачати і піднімати залізо доведеться нескінченно.

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