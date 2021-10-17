Хронічна втома і головні болі: дієтолог назвала явні ознаки нестачі заліза

Як підняти рівень заліза в організмі - одне з найчастіших питань до фахівців з харчування. Для початку варто здати аналізи - і оцінити рівень його дефіциту.
Про це у своєму Instagram розповіла дієтолог Марина Сергєєва.
Другим кроком важливо зрозуміти, де залізо втрачається? Причин може бути багато:
Це топ причин, за якими ми можемо бути в постійному дефіциті заліза.
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А що таке дефіцит заліза? Це гіпоксія і окислювальний стрес для організму. Раніше старіння, ризики онкології... Нічого хорошого, одним словом.
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Коли показники рівня заліза дуже низькі, самопочуття буває зовсім поганим:
У таких випадках має сенс прокапати залізо внутрішньовенно. А вже потім розбиратися в причинах.
Якщо більш-менш терпить, то піднімаємо рівень заліза біологічно активними добавками, плюс вітамін С і амінокислоти. Другий варіант - залізо + колаген. І не забуваємо, що залізо вибираємо в хелатній формі.
Паралельно треба розбиратися і усувати причини, інакше втрачати і піднімати залізо доведеться нескінченно.
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