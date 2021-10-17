Хронічна втома і головні болі: дієтолог назвала явні ознаки нестачі заліза

Хронічна втома - одна з ознак нестачі заліза (фото: pexels.com)

Другим кроком важливо зрозуміти, де залізо втрачається? Причин може бути багато:

дефіцити в харчуванні, вегетаріанство,

проблеми зі шлунково-кишковим трактом, коли харчування відмінне, але нічого не засвоюється,

обов'язково пам'ятаємо про транспортну функцію білка. Нам важливий в аналізах показник загального білка і трансферину,

паразитарні інвазії, коли паразити харчуються нашими ресурсами,

рясні менструації,

дисбіози кишечника,

дефіцити вітамінів групи В, вітаміну С.

Це топ причин, за якими ми можемо бути в постійному дефіциті заліза.

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А що таке дефіцит заліза? Це гіпоксія і окислювальний стрес для організму. Раніше старіння, ризики онкології... Нічого хорошого, одним словом.

Вегетаріанцям потрібно бути уважними (фото: pexels.com)

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Коли показники рівня заліза дуже низькі, самопочуття буває зовсім поганим:

хронічна втома, головний біль, відсутність лібідо, млявість, сонливість, депресія, зниження стероїдних гормонів, лізуть волосся, ламаються нігті.

Як заповнити запас заліза в організмі

У таких випадках має сенс прокапати залізо внутрішньовенно. А вже потім розбиратися в причинах.

Якщо більш-менш терпить, то піднімаємо рівень заліза біологічно активними добавками, плюс вітамін С і амінокислоти. Другий варіант - залізо + колаген. І не забуваємо, що залізо вибираємо в хелатній формі.

Паралельно треба розбиратися і усувати причини, інакше втрачати і піднімати залізо доведеться нескінченно.