Есть и худеть: нутрициолог назвала единственную диету, одобренную всеми специалистами

Обычно специалисты по питанию не рекомендуют мучить организм диетами и настаивают на индивидуальном подходе к питанию каждого отдельного человека.

Но есть одна диета, единственная, которая одобрена всеми специалистами без исключения и рекомендуется для улучшения качества питания. Она широко известна как один из вариантов здорового питания, это - средиземноморская диета.