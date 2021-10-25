Есть и худеть: нутрициолог назвала единственную диету, одобренную всеми специалистами

Обычно специалисты по питанию не рекомендуют мучить организм диетами и настаивают на индивидуальном подходе к питанию каждого отдельного человека.
Но есть одна диета, единственная, которая одобрена всеми специалистами без исключения и рекомендуется для улучшения качества питания. Она широко известна как один из вариантов здорового питания, это - средиземноморская диета.
Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram рассказала, что это за диета такая и что на ней можно и нужно есть.⠀
Средиземноморская диета: что можно есть, а что нельзя (фото: pexels.com)
Впервые средиземноморская диета была описана физиологом Анселем Кисом. Он отметил, что в 60-х годах прошлого столетия жители Южной Италии и Греции употребляли мало насыщенных жиров, но много овощей. А после 25 лет наблюдений Кис понял, что чем ближе рацион к Средиземноморскому, тем меньше риск развития ишемической болезни сердца.
Согласно исследованию SUN Cohort при участии 23 000 человек, высокая степень соблюдения Средиземноморской диеты связана со снижением частоты преждевременной смерти, а также развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, метаболическим синдромом, почечнокаменной болезнью и даже депрессией.
У участников, которые строго придерживались Средиземноморской диеты, риск преждевременный смерти был на 71% ниже, чем у участников, которые мало двигались и не строго придерживались Средиземноморской диеты.
Свежие плоды, овощи, умеренное количество рыбы и морепродуктов (фото: pexels.com)