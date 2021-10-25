Їсти та худнути: нутриціолог назвала єдину дієту, схвалену всіма фахівцями

Зазвичай фахівці з харчування не рекомендують мучити організм дієтами і наполягають на індивідуальному підході до харчування кожної окремої людини.

Але є одна дієта, єдина, яка схвалена всіма фахівцями без винятку і рекомендується для поліпшення якості харчування. Вона широко відома як один з варіантів здорового харчування, це - середземноморська дієта.