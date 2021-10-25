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Їсти та худнути: нутриціолог назвала єдину дієту, схвалену всіма фахівцями

Автор: Тетяна Турчанікова

Зазвичай фахівці з харчування не рекомендують мучити організм дієтами і наполягають на індивідуальному підході до харчування кожної окремої людини.

Але є одна дієта, єдина, яка схвалена всіма фахівцями без винятку і рекомендується для поліпшення якості харчування. Вона широко відома як один з варіантів здорового харчування, це - середземноморська дієта.

Нутриціолог Анна Макарова у своєму Instagram розповіла, що це за дієта така та що на ній можна і потрібно їсти.⠀

Середземноморська дієта: що можна їсти, а що не можна (фото: pexels.com)

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Що таке середземноморська дієта

  • Вперше середземноморська дієта була описана фізіологом Анселем Кісом. Він зазначив, що в 60-х роках минулого століття жителі Південної Італії та Греції вживали мало насичених жирів, але багато овочів. А після 25 років спостережень Кіс зрозумів, що чим ближче раціон до середземноморського, тим менше ризик розвитку ішемічної хвороби серця.
  • Згідно з дослідженням SUN Cohort за участю 23 000 чоловік, високий ступінь дотримання середземноморської дієти пов'язаний зі зниженням частоти передчасної смерті, а також з розвитком серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2 типу, метаболічним синдромом, нирковокам'яною хворобою і навіть депресією.
  • У учасників, які суворо дотримувалися середземноморської дієти, ризик передчасної смерті був на 71% нижче, ніж у учасників, які мало рухалися і не суворо дотримувалися середземноморської дієти.

Свіжі плоди, овочі, помірна кількість риби і морепродуктів (фото: pexels.com)

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Як же вона виглядає, ця середземноморська дієта?

Середземне море оточують не менше 16 країн і традиції харчування розрізняються між ними через культури, етнічний фон і релігії. Але ключові компоненти все ж є:

  1. Висока частка свіжих плодів, овочів, картоплі, бобів, горіхів, насіння.
  2. Хліб, макаронні вироби та інші продукти на основі зернових культур.
  3. Фрукти є щоденним десертом.
  4. Достатня кількість нерафінованої оливкової олії першого холодного віджиму.
  5. Помірна кількість риби і морепродуктів.
  6. Помірна кількість молочних продуктів (в основному, це сири і йогурти).
  7. Мало м'яса птиці, червоного м'яса і яєць (не більше 4-х яєць в тиждень) для зниження насичених жирів.
  8. Мало солодощів.
  9. Помірне споживання вина (1 порція (140 мл 12% вина) для жінок і 2 для чоловіків).
  10. Особлива увага - жирам.
  11. Дієта нерозривно пов'язана з активним способом життя.

Мало солодощів, достатньо жирів (фото: pexels.com)

На практиці середземноморська дієта виглядає так:

  • Кожен прийом їжі, всього їх три, включає: 1-2 фрукта, мінімум 2 порції овочів, оливкова олія, 1-2 порції цільнозернових, включаючи хліб і макарони.
  • Щодня: 2 порції молочних продуктів, 1-2 порції горіхів, оливок, насіння.
  • Щотижня: 2 і більше порції риби і морепродуктів, 2 порції м'яса птиці, 2-4 яйця, 2 і більше порції бобових, 2 порції червоного м'яса, 1 порція переробленого м'яса, до 3 порцій картоплі.
  • Щоденне вживання рідини, включаючи воду, трав'яні напої.
  • Солодке - максимум 2 порції в тиждень.

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