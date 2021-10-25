Їсти та худнути: нутриціолог назвала єдину дієту, схвалену всіма фахівцями

Зазвичай фахівці з харчування не рекомендують мучити організм дієтами і наполягають на індивідуальному підході до харчування кожної окремої людини.
Але є одна дієта, єдина, яка схвалена всіма фахівцями без винятку і рекомендується для поліпшення якості харчування. Вона широко відома як один з варіантів здорового харчування, це - середземноморська дієта.
Нутриціолог Анна Макарова у своєму Instagram розповіла, що це за дієта така та що на ній можна і потрібно їсти.⠀
Середземноморська дієта: що можна їсти, а що не можна (фото: pexels.com)
Вперше середземноморська дієта була описана фізіологом Анселем Кісом. Він зазначив, що в 60-х роках минулого століття жителі Південної Італії та Греції вживали мало насичених жирів, але багато овочів. А після 25 років спостережень Кіс зрозумів, що чим ближче раціон до середземноморського, тим менше ризик розвитку ішемічної хвороби серця.
Згідно з дослідженням SUN Cohort за участю 23 000 чоловік, високий ступінь дотримання середземноморської дієти пов'язаний зі зниженням частоти передчасної смерті, а також з розвитком серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2 типу, метаболічним синдромом, нирковокам'яною хворобою і навіть депресією.
У учасників, які суворо дотримувалися середземноморської дієти, ризик передчасної смерті був на 71% нижче, ніж у учасників, які мало рухалися і не суворо дотримувалися середземноморської дієти.
Свіжі плоди, овочі, помірна кількість риби і морепродуктів (фото: pexels.com)