Кроме яичной скорлупы: нутрициолог назвала простые продукты, богатые кальцием

Кальций - микроэлемент, важный для сохранения здоровья костей и зубов, нервной системы, уровня артериального давления и предотвращения остеопороза.

Красивая кожа, волосы, ногти и крепкая нервная система.

Содержится не только в молочных, но и в растительных продуктах.

Кальций из растительных продуктов легко усваивается - многие растения содержат вещества, которые облегчают усвоение кальция и поддерживают костную и сердечную системы.

Кальция хватает и кроме молочки и яичной скорлупы (фото: pexels.com/)

В каких продуктах можно найти кальций?

Мак

Самый кальцийсодержащий продукт - в 100 гр около 1500 мг Ca.

Кунжут

В 100 гр (неочищенного) - до 1,4 грамма кальция, что в большинстве случаев покрывает суточную норму. Важно! Кальций в кунжуте органический, и усваивается на "ура".

Льняное семя

255 мг кальция - на 100 г семян. Размолотое или цельное семя льна содержит кальций, а вот рафинированное масло кальция не имеет совсем. Помните об этом, выбирая льняное масло!

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Миндальное молоко - мощный источник кальция (фото: pexels.com/)

Капуста

268 мг в одной чашке приготовленной капусты. В капусте низкое содержание оксалатов, которые связывают кальций и препятствуют его усвоению. Отличная альтернатива шпинату, в котором оксалатов в избытке.

Инжир

В 8-10 плодах инжира содержится кальция столько же, сколько в одном стакане молока. Инжир содержит много клетчатки, железа и калия.

Миндаль

Еще один рекордсмен по содержанию кальция. В нем много клетчатки и магния. Вы можете сделать миндальное молоко, миндальное масло или наслаждаться сырыми орехами.

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Растительное молоко

Соевое, миндальное, кокосовое, конопляное, льняное, из кешью. Натуральный и непереработанный кальций, добытый из недр земли. Большинство видов растительного молока содержит больше 30 % суточной потребности кальция и почти на 50 % больше, чем молочные продукты.

Мускатная тыква

Это суперфуд. Она наполнена клетчаткой, витамином А и содержит целых 84 мг кальция, что составляет почти 10 % дневной нормы.