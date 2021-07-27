Исключить навсегда: нутрициолог назвала продукты, вредные для желчного пузыря

Продукты, которые вредны для желчного пузыря, предлагаю разделить на 2 части: те, которые стоит исключить навсегда, поскольку они угнетают весь организм, и те, которое мешают оттоку желчи.⠀

Топ продуктов, которые стоит исключить навсегда

Сахар,

Белая мука,

Дрожжи хлебопекарные,

Трансжиры.

Названия, за которыми скрываются трансжиры: маргарин, спред, кондитерский жир, заменитель молочного жира, заменитель какао масло, эквивалент какао масла, рафинированные дезодорированные масла, кулинарный жир, частично гидрогенизированный растительный жир, гидрогенизированное растительное масло, растительное масло (если нет уточнения, какое), фритюр, жир для жарки, комбинированный жир.

Переработанные продукты - это продукты, прошедшие целый каскад стадий обработки:

- Продукты лишены клетчатки,

- В них плохих и ненужных калорий (быстрых углеводов) значительно больше,

- В них нет витаминов, минералов либо они добавлены в синтетической форме,

- В них много соли, сахара и других специй, для придания вкуса и выработки в вас желания съесть еще и купить еще (маркетинг, друзья, ничего личного),

- Переизбыток омега-6 (как раз провоцирующую воспаления, но зато позволяющую товару дольше пролежать на полке),

- Искусственные ингредиенты - в этом прямо зашкаливают все продукты переработки.

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Фастфуд вошел в список продуктов, которые стоит исключить из рациона навсегда (фото: pexels.com)

Фастфуд,

Алкоголь (кроме красного сухого вина) может усилить воспаление и привести к "синдрому дырявого кишечника", который ведет к воспалению по всему телу.⠀

А также:

газированные напитки, синтетический уксус,

фермерская рыба (наиболее известная: лосось, форель, сибас, дорадо. Помните, что креветки часто бывают фермерскими),

жареное,

магазинная курица,

фруктовые соки,

продукты с индивидуальной непереносимостью.⠀

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Фруктовые соки, особенно - магазинные, тоже пора выкинуть из рациона (фото: pexels.com)

Второй список - продукты, нарушающие отток желчи: