Исключить навсегда: нутрициолог назвала продукты, вредные для желчного пузыря

Как сохранить здоровье желчного пузыря? Во-первых, стоит выкинуть из рациона целый ряд продуктов, которые плохо на него влияют.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Анна Биоториум.
Продукты, которые вредны для желчного пузыря, предлагаю разделить на 2 части: те, которые стоит исключить навсегда, поскольку они угнетают весь организм, и те, которое мешают оттоку желчи.⠀
Названия, за которыми скрываются трансжиры: маргарин, спред, кондитерский жир, заменитель молочного жира, заменитель какао масло, эквивалент какао масла, рафинированные дезодорированные масла, кулинарный жир, частично гидрогенизированный растительный жир, гидрогенизированное растительное масло, растительное масло (если нет уточнения, какое), фритюр, жир для жарки, комбинированный жир.
- Продукты лишены клетчатки,
- В них плохих и ненужных калорий (быстрых углеводов) значительно больше,
- В них нет витаминов, минералов либо они добавлены в синтетической форме,
- В них много соли, сахара и других специй, для придания вкуса и выработки в вас желания съесть еще и купить еще (маркетинг, друзья, ничего личного),
- Переизбыток омега-6 (как раз провоцирующую воспаления, но зато позволяющую товару дольше пролежать на полке),
- Искусственные ингредиенты - в этом прямо зашкаливают все продукты переработки.
Без глютена, сахара и молока: нутрициолог назвала топ лучших перекусов в дорогу
Фастфуд,
А также:
Может привести к инсульту: нутрициолог предупредила, чем нельзя заниматься в жару
Раньше нутрициолог назвала средство номер один от коронавируса.