Лучший иммуностимулятор: нутрициолог рассказала, как легко защитить организм от вирусов

Осень - яркий и уютный сезон, многие ждут даже с большим нетерпением, чем лето. А чтобы не испортить себе осеннее настроение простудами и вирусами, нужно заранее позаботиться о своем иммунитете.
Специалист по питанию, нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram рассказала, что поднять иммунитет и укрпеть защитные силы организма поможет одна ложка масла черного тмина утром.
Масло черного тмина:⠀
1. Нормализует работу сердечно-сосудистой системы.
2. Активизирует работу пищеварительной системы.
3. Укрепляет иммунную систему организма.
4. Нормализует работу нервной системы.
Масло черного тмина помогает при: вздутии живота, функциональной недостаточность печени, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, диарее, для улучшения аппетита, при мигрени, истощении организма, непроизвольном мочеиспусканим, подагре, маточных кровотечениях, как жаропонижающие и потогонное средство, как противоглистное и противогрибковое средство, при головных, ушных, зубных болях, при высоком артериальном давлении, геморрое, для лечения простатита и даже раковых опухолей.
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Также, оно поможет, если есть: синусит, отхаркивающий сухой кашель, бронхиальная астма, бронхит, тонзиллит, гайморит, аллергии любого типа, дерматофит с локализацией поражений ногтей и стоп, ревматизм и мышечно-скелетные заболевания, экзема, облысение и очаговая алопеция, псориаз, проказа, угри.
Натуральные масла и зелень - и простуды с вирусами обойдут стороной (фото: pexels.com)
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Взрослым принимать по 1-2 ч. л. (5 мл) в день утром и вечером натощак, запивая стаканом воды (при желании, в воде можно развести одну чайную ложку меда), либо через час после приема пищи. Продолжительность - не менее 1 месяца.⠀
МЧТ можно использовать для наружного применения для ухода за волосами и ногтями, кожей головы, лица и тела. Содержание эфирных масел позволяет применять его для ароматерапии и массажа.
- индивидуальная непереносимость компонентов,
- беременность,
- кормление грудью,
- наличие имплантатов в организме.
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Для детей⠀
1-2 года - по 15 капель 2 раза в день вместе с 50 мл молока и 50 мл морковного сока.
3-6 лет - 1/2 ч. л. вместе с молоком 50 мл молока и 100 мл морковного сока.
6-12 лет - 1 ч. л. на 50 молока и 150 мл морковного сока.
От 12 лет - 1,5-2 ч. л. на 50 мл молока и 200 мл морковного сока.
Приготовление: морковный сок (свежевыжатый) и молоко (соевое, миндальное, кешью) смешать и добавить масло (доза по возрасту). Все иммунные средства лучше принимать утром.
Проконсультируйтесь со своим врачом.
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