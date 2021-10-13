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Есть в любом маркете: нутрициолог назвала простой сезонный продукт для поддержки печени

Автор: Татьяна Турчаникова

Все знают о том, как важно, чтобы печень работала исправно. Так, правильная работа печени - залог правильной работы всей гормональной системы (и половых гормонов, в том числе!). А также - цветущего внешнего вида.

Нутрициолог Катерина Йенсен в своем Instagram рассказала, какой простой и полезный продукт поможет поддержать работу этого мегаважного органа.

Чем полезна тыква (фото: pexels.com)

Польза тыквы: почему этот суперфуд нужно есть всем

  • Тыква улучшает зрение, ведь содержит лютеин вместе с зеаксантином - каротиноиды, которые являются не только мощными антиоксидантами, но и необходимы для хорошего зрения.
  • Осветляет пигментные пятна и предотвращает появление новых, благодаря тому же лютеину.
  • Способствует ментальному здоровью: улучшает концентрацию внимания и способность анализировать информацию. Как? Она содержит аминокислоту фенилаланин, из которой мы производим вещество фенилэтиламин (также содержится в какао и в спирулине). Оно помогает в работе нейромедиаторов, которые передают сигналы в мозге, за счет чего и улучшается работа клеток мозга. Так просто!
  • Помогает в работе сердца и улучшает лимфоток, убирая отеки. Каким образом? За счет большого содержания калия.
  • Суперпродукт для поддержки работы печени. Все - за счет высокого содержания глютамина (аминокислота). Глютамин необходим печени для завершения второй фазы очистки (детоксикации). Именно печень и активирует гормоны, и готовит их к выводу из тела.

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Суп, салат или овощное рагу из тыквы - идеально! (фото: pexels.com)

Многие боятся есть тыкву, так как у печеной тыквы высокий гликемический индекс. Да! Если есть... просто тыкву и ничего кроме тыквы. Я же предлагаю сделать из тыквы что-то интересное: суп, салат или овощное рагу, где к тыкве вы добавите и источники жиров, и белок, и клетчатку из других продуктов. У вас получится не тыква из таблицы гликемических индексов, а сложносочиненное блюдо, гликемический индекс которого будет намного ниже исходного, "тыквенного".

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К слову, не так важна таблица гликемических индексов, как таблица гликемической нагрузки. В последней учитывается количество клетчатки в продукте, а не только количество сахаров в нем.

Вот такой чудо-овощ, который есть сейчас в любом продуктовом.

Раньше нутрициолог рассказала, как лечить кандиду в домашних условиях.

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