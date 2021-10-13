Є в будь-якому маркеті: нутриціолог назвала простий сезонний продукт для підтримки печінки

Всі знають про те, як важливо, щоб печінка працювала справно. Так, правильна робота печінки - запорука правильної роботи всієї гормональної системи (і статевих гормонів, в тому числі!). А також - квітучого зовнішнього вигляду.
Нутриціолог Катерина Йенсен у своєму Instagram розповіла, який простий і корисний продукт допоможе підтримати роботу цього мегаважливого органу.
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Суп, салат або овочеве рагу з гарбуза - ідеально! (фото: pexels.com)
Багато хто боїться їсти гарбуз, бо у печеного гарбуза високий глікемічний індекс. Так! Якщо їсти... просто гарбуз і нічого крім гарбуза. Я ж пропоную зробити з гарбуза щось цікаве: суп, салат або овочеве рагу, де до гарбуза ви додасте і джерела жирів, і білок, і клітковину з інших продуктів. У вас вийде не гарбуз з таблиці глікемічних індексів, а складне блюдо, глікемічний індекс якого буде набагато нижче вихідного, "гарбузового".
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До слова, не так важлива таблиця глікемічних індексів, як таблиця глікемічного навантаження. В останній враховується кількість клітковини в продукті, а не тільки кількість цукрів в ньому.
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