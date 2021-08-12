Как наладить пищеварение: врач назвала одно-единственное средство от запоров

Как только речь идет о запорах, то первым делом рекомендуют побольше клетчатки и воды. Если с водой все понятно, то с клетчаткой есть нюансы. Клетчатка бывает разная и не всегда полезная.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
Первая для микробиоты, которая участвует в стимуляции моторики кишечника. Вторая - грубое волокно, которое за счет своего объема и эффекта "щетки" механически стимулирует перистальтику.
Нам нужны оба вида клетчатки, но об этом часто забывается - и человек идет в магазин за отрубями (оболочка зерна пшеницы, ржи или овса).
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Поэтому я против отрубей из оболочек злаков, лучше есть зелень или яблочную клетчатку (она намного мягче).
К растворимым видам относится псиллиум - и хотя это оболочка семян подорожника, действует очень мягко и подкармливает полезные бактерии. Добавки с псиллиумом можно купить в аптеке.
Для меня важен стул 2 раза в день - и достичь его можно, добавляя оба вида клетчатки. Зелень я ем в каждый прием пищи, а вот растворимую клетчатку сложно получить из еды.
Важно: пить достаточное количество жидкости в течении дня!
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