Как наладить пищеварение: врач назвала одно-единственное средство от запоров

Клетчатка бывает:

растворимая

нерастворимая

Первая для микробиоты, которая участвует в стимуляции моторики кишечника. Вторая - грубое волокно, которое за счет своего объема и эффекта "щетки" механически стимулирует перистальтику.

Нам нужны оба вида клетчатки, но об этом часто забывается - и человек идет в магазин за отрубями (оболочка зерна пшеницы, ржи или овса).

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Зелень и клетчатка спасут от запоров (фото: pexels.com)

Почему не стоит употреблять в пищу отруби

Они не являются едой для бактерий и один из механизмов остается не задействован.

Перечисленные выше отруби содержат глютен, который у многих людей даже без целиакии вызывает повышенную чувствительность и воспаление в кишечнике.

Оболочка этих злаков при перемалывании образует очень острые края, которые вонзаются в нежную слизистую и ранят ее. Это микротравмы, но за счет площади поражения может начаться воспаление и состояние только ухудшится: дискомфорт, вздутие и диарея / запор.

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Какую клетчатку лучше есть

Поэтому я против отрубей из оболочек злаков, лучше есть зелень или яблочную клетчатку (она намного мягче).

К растворимым видам относится псиллиум - и хотя это оболочка семян подорожника, действует очень мягко и подкармливает полезные бактерии. Добавки с псиллиумом можно купить в аптеке.

Для меня важен стул 2 раза в день - и достичь его можно, добавляя оба вида клетчатки. Зелень я ем в каждый прием пищи, а вот растворимую клетчатку сложно получить из еды.

Важно: пить достаточное количество жидкости в течении дня!