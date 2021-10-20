Незаменимы для щитовидки: нутрициолог дала список продуктов, богатых йодом

Если морепродукты в рацоне есть регулярно, то дефицита в йоде не будет (фото: pexels.com)

Какая суточная потребность в йоде

Суточная потребность в йоде для людей в возрасте от 14 лет и старше составляет 150 мкг (одинаково для мужчин и женщин). Но где его взять? Какие продукты являются лучшими источниками этого важного минерала?

Хроническая усталость и проблемы с кишечником: нутрициолог назвала главные признаки кандиды

В каких продуктах содержится йод: список от нутрициолога

Содержание йода в пище зависит от содержания йода в почве, в которой эта пища выращивается. Йод, присутствующий в верхней части земной коры, выщелачивается путем оледенения и многократного затопления, и переносится в море. Именно поэтому морская вода, и соответственно, водоросли, являются самым богатым источником йода.

Как вы уже поняли, лучшим источником йода в пище являются морские водоросли (ламинария, нори, вакамэ), но содержание минерала в них бывает очень разным, поэтому даются усредненные данные.

Среди других хороших источников йода - морепродукты, молочные продукты и яйца. Фрукты и овощи тоже содержат йод, но его количество варьируется в зависимости от содержания йода в почве, использования удобрений и полива.⠀

но его количество варьируется в зависимости от содержания йода в почве, использования удобрений и полива.⠀ Йод также можно получить из йодированной соли. В среднем в 1 грамме йодированной соли содержится 47,5 мкг минерала. Важно знать, что в переработанных и готовых продуктах производители практически всегда используют нейодированную соль.

Сильнейшая интоксикация: диетолог рассказала, почему нельзя чиститься от паразитов самостоятельно

Моя рекомендация - употреблять минимальное количество переработанных продуктов и покупать только йодированную соль, подсаливая пищу лишь слегка - на кончике чайной ложки.

Список продуктов, в которых содержится йод (фото: pexels.com)

Список йодсодержащих продуктов в порядке убывания: