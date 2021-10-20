Незамінні для щитовидки: нутриціолог дала список продуктів, багатих йодом

Якщо морепродукти в рацоні є регулярно, то дефіциту в йоді не буде (фото: pexels.com)

Яка добова потреба в йоді

Добова потреба в йоді для людей у віці від 14 років і старше становить 150 мкг (однаково для чоловіків і жінок). Але де його взяти? Які продукти є найкращими джерелами цього важливого мінералу?

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У яких продуктах міститься йод: список від нутриціолога

Вміст йоду в їжі залежить від вмісту йоду в грунті, в якій ця їжа вирощується. Йод, присутній у верхній частині земної кори, вилуговується шляхом заледеніння і багаторазового затоплення, і переноситься в море. Саме тому морська вода і, відповідно, водорості є найбагатшим джерелом йоду.

Як ви вже зрозуміли, кращим джерелом йоду в їжі є морські водорості (ламінарія, норі, вакаме), але вміст мінералу в них буває дуже різним, тому даються усереднені дані.

Серед інших хороших джерел йоду - морепродукти, молочні продукти і яйця. Фрукти і овочі теж містять йод, але його кількість варіюється в залежності від вмісту йоду в грунті, використання добрив і поливу.⠀

але його кількість варіюється в залежності від вмісту йоду в грунті, використання добрив і поливу.⠀ Йод також можна отримати з йодованої солі. В середньому в 1 грамі йодованої солі міститься 47,5 мкг мінералу. Важливо знати, що в перероблених і готових продуктах виробники практично завжди використовують нейодовану сіль.

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Моя рекомендація - вживати мінімальну кількість перероблених продуктів і купувати тільки йодовану сіль, підсолюючи їжу лише злегка - на кінчику чайної ложки.

Список продуктів, в яких міститься йод (фото: pexels.com)

Список йодовмісних продуктів в порядку убування: