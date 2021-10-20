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Незамінні для щитовидки: нутриціолог дала список продуктів, багатих йодом

Автор: Тетяна Турчанікова

Йод - це незамінний компонент гормонів щитовидної залози (тироксину - Т4, трийодтироніну - Т3). Ці гормони регулюють масу найважливіших біохімічних реакцій: синтез білка, активність ферментів, ну і, звичайно ж, вони є критичними гравцями для регулювання швидкості обмінних процесів.

Також вони необхідні для нормального розвитку скелета і центральної нервової системи у плода і немовлят, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.

Якщо морепродукти в рацоні є регулярно, то дефіциту в йоді не буде (фото: pexels.com)

Яка добова потреба в йоді

Добова потреба в йоді для людей у віці від 14 років і старше становить 150 мкг (однаково для чоловіків і жінок). Але де його взяти? Які продукти є найкращими джерелами цього важливого мінералу?

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У яких продуктах міститься йод: список від нутриціолога

  • Вміст йоду в їжі залежить від вмісту йоду в грунті, в якій ця їжа вирощується. Йод, присутній у верхній частині земної кори, вилуговується шляхом заледеніння і багаторазового затоплення, і переноситься в море. Саме тому морська вода і, відповідно, водорості є найбагатшим джерелом йоду.

  • Як ви вже зрозуміли, кращим джерелом йоду в їжі є морські водорості (ламінарія, норі, вакаме), але вміст мінералу в них буває дуже різним, тому даються усереднені дані.

  • Серед інших хороших джерел йоду - морепродукти, молочні продукти і яйця. Фрукти і овочі теж містять йод, але його кількість варіюється в залежності від вмісту йоду в грунті, використання добрив і поливу.⠀
  • Йод також можна отримати з йодованої солі. В середньому в 1 грамі йодованої солі міститься 47,5 мкг мінералу. Важливо знати, що в перероблених і готових продуктах виробники практично завжди використовують нейодовану сіль.

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Моя рекомендація - вживати мінімальну кількість перероблених продуктів і купувати тільки йодовану сіль, підсолюючи їжу лише злегка - на кінчику чайної ложки.

Список продуктів, в яких міститься йод (фото: pexels.com)

Список йодовмісних продуктів в порядку убування:

  1. Водорість
  2. Пікша
  3. Тріска
  4. Стакан йогурту
  5. Йодована сіль
  6. Креветка
  7. Камбала
  8. Одне велике яйце
  9. Сир
  10. Лосось
  11. Чорнослив
  12. Чеддер

Раніше нутриціолог поділилася природною аптечкою на осінь, стане в нагоді кожній родині.

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