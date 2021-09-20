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Будет сиять: нутрициолог назвала одно-единственное средство для упругой и эластичной кожи

Автор: Татьяна Турчаникова

Упругая, эластичная, сияющая кожа - многие обивают пороги салонов красоты, но все равно не получают заветный результат. Оказывается, в этом может помочь одно-единственное средство: эффективный и биодоступный коллаген.

Морской коллаген, по признанию нутрициолога Вероники Натурамамы в Instagram, работает лучше всевозможных переработанных БАДов, быстрее проникает в кровоток, структура такого коллагена наиболее близка к натуральному человеческому белку.

Пептиды рыбного коллагена имеют особый аминокислотный состав (фото: pexels.com)

Они отличаются высокой концентрацией глицина (уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность), гидроксипролина (улучшает состояние кожи, основной белок коллагена) и пролина.

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Эффекты от применения морского коллагена

  • Омолаживающие свойства. Коллаген предотвращает преждевременное старение кожи, улучшает ее гладкость, упругость и эластичность, а также защищает кожу от образования глубоких морщин.

  • Восстановление костей, зубов, ногтей и суставов. Рыбный коллаген обладает способностью увеличивать минеральную плотность костей, зубов, ногтей и суставов. Его рекомендуют в рацион при переломах, артритах, остеопорозе и кариесе.

Коллаген - основа каркаса, без которого не усваиваются кальций и магний.

  • Заживление ран и протекающего кишечника. Коллаген необходим для любых процессов заживления, так как поддерживает производство новой ткани. Благодаря ему все раны будут исчезать гораздо быстрее. Коллаген содержит глютамин - главная аминокислота слизистой оболочки кишечника.

При этом коллаген в виде порошка может содержать тяжелые металлы и в отличие от бульона, который является средством заживления кишечника, может провоцировать заболевания ЖКТ, в том числе образование акне.

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Лучше всего самостоятельно готовить рыбный бульон (фото: pexels.com)

Больше всего рыбного коллагена содержится в тех частях рыбы, которые чаще всего выбрасываются, но используются для бульона - в коже, костях, хвостах. Именно поэтому костный рыбный бульон идеально восполнит дефицит коллагена в организме, а с рыбным бульоном получить его легко и просто!

Раньше нутрициолог рассказала, кому можно употреблять глютен.

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