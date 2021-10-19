Поможет всей семье: нутрициолог поделилась своей природной аптечкой на осень

Период осенних простуд не страшен, если дома есть аптечка! Особенно полезно, если в ней не только лекарства, а, по большей части, натуральные средства, способные поддержать иммунитет и, если нужно, избавить от неприятных симптомов заболевания.
Список лекарств для такой аптечки дала нутрициолог Надя Андреева в своем Instagram.
Сегодня хочу поделиться с вами моей природной аптечкой на осень. Первое, что я уже несколько лет использую со своей семьей - это лекарственные грибы.
Можно пить утром и добавлять в горячие напитки. Они очень согревают и замечательно поддерживают иммунитет.
Если вам повезет, его можно найти в свежем виде и добавлять в супы, в тушеные овощи или даже мариновать либо можно просто заваривать.
В отличии от одуванчика, который обладает похожим эффектом, корень лопуха не настолько горький и не создает ощущение излишней сухости. Тем не менее, так же, как одуванчик, он очень сильно воздействует на иммунитет и поддерживает здоровье кишечника.
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Его можно заказать в форме сухого корня или настойки.
Он обладает эффектом иммуномодулятора, который поддерживает наше тело. Его можно использовать либо в форме сухой травки, либо как настойку.
Считается, что чеснок может уменьшить продолжительность простуды или гриппа, а также уменьшить симптомы, которые ассоциируются с гриппом.
Можно использовать свежий чеснок и добавлять его в последние несколько минут готовки, чтобы не потерять одно из основных активных веществ - аллицин.
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Для того, чтобы получить наибольший эффект, лучше использовать 2-3 зубчика чеснока (тереть свежий в супы, либо на блендере готовить в рейсинге для салатов).
Сиропы могут больше подойти для детей, а настойки будут замечательно работать и для взрослых.
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