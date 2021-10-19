Поможет всей семье: нутрициолог поделилась своей природной аптечкой на осень

Сегодня хочу поделиться с вами моей природной аптечкой на осень. Первое, что я уже несколько лет использую со своей семьей - это лекарственные грибы.

Это грибы, которые поддерживают иммунитет и обладают противовирусными компонентами, рейши и чага. Их можно найти в форме пудры, в капсулах или в форме настойки.

Можно пить утром и добавлять в горячие напитки. Они очень согревают и замечательно поддерживают иммунитет.

Следующее - это корень лопуха, или как его называют в китайской медицине, гоба.

Если вам повезет, его можно найти в свежем виде и добавлять в супы, в тушеные овощи или даже мариновать либо можно просто заваривать.

В отличии от одуванчика, который обладает похожим эффектом, корень лопуха не настолько горький и не создает ощущение излишней сухости. Тем не менее, так же, как одуванчик, он очень сильно воздействует на иммунитет и поддерживает здоровье кишечника.

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Чтобы простуда не застала врасплох (фото: pexels.com)

Его можно заказать в форме сухого корня или настойки.

Следующее - это астрагал - согревающий иммунный тоник, который замечательно подходит для осени.

Он обладает эффектом иммуномодулятора, который поддерживает наше тело. Его можно использовать либо в форме сухой травки, либо как настойку.

Чеснок. Я думаю, чеснок известен всем как вещество, которое поддерживает иммунитет и борется с вирусами, попадающими в тело.

Считается, что чеснок может уменьшить продолжительность простуды или гриппа, а также уменьшить симптомы, которые ассоциируются с гриппом.

Можно использовать свежий чеснок и добавлять его в последние несколько минут готовки, чтобы не потерять одно из основных активных веществ - аллицин.

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Специи помогут укрепить имммунитет (фото: pexels.com)

Для того, чтобы получить наибольший эффект, лучше использовать 2-3 зубчика чеснока (тереть свежий в супы, либо на блендере готовить в рейсинге для салатов).

Бузина. Бузина положительно влияет на иммунитет и помогает бороться с простудой. Из бузины можно сделать настойку или сиропы.

Сиропы могут больше подойти для детей, а настойки будут замечательно работать и для взрослых.