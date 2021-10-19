Допоможе всій родині: нутриціолог поділилася своєю природною аптечкою на осінь

Сьогодні хочу поділитися з вами моєю природною аптечкою на осінь. Перше, що я вже кілька років використовую зі своєю сім'єю - це лікарські гриби.

Це гриби, які підтримують імунітет і володіють противірусними компонентами, рейши і чага. Їх можна знайти в формі пудри, в капсулах або в формі настоянки.

Можна пити вранці і додавати в гарячі напої. Вони дуже зігрівають і чудово підтримують імунітет.

Наступне - корінь лопуха, або як його називають в китайській медицині, гоба.

Якщо вам пощастить, його можна знайти в свіжому вигляді і додавати в супи, в тушковані овочі або навіть маринувати або можна просто заварювати.

На відміну від кульбаби, що володіє схожим ефектом, корінь лопуха не настільки гіркий і не створює відчуття зайвої сухості. Проте, так само, як кульбаба, він дуже сильно впливає на імунітет і підтримує здоров'я кишечника.

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Щоб застуда не застала зненацька (фото: pexels.com)

Його можна замовити у формі сухого кореня або настоянки.

Наступне - астрагал - зігріваючий імунний тонік, який чудово підходить для осені.

Він має ефект імуномодулятора, який підтримує наше тіло. Його можна використовувати або в формі сухої травички, або як настоянку.

Часник. Я думаю, часник відомий всім як речовина, яка підтримує імунітет і бореться з вірусами, що потрапляють в тіло.

Вважається, що часник може зменшити тривалість застуди або грипу, А також зменшити симптоми, які асоціюються з грипом.

Можна використовувати свіжий часник і додавати його в останні кілька хвилин готування, щоб не втратити одну з основних активних речовин - аліцин.

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Спеції допоможуть зміцнити іммунітет (фото: pexels.com)

Для того, щоб отримати найбільший ефект, краще використовувати 2-3 зубчики часнику (терти свіжий в супи, або на блендері готувати в рейсингу для салатів).

Бузина. Бузина позитивно впливає на імунітет і допомагає боротися із застудою. З бузини можна зробити настоянку або сиропи.

Сиропи можуть більше підійти для дітей, а настоянки будуть чудово працювати і для дорослих.