Допоможе всій родині: нутриціолог поділилася своєю природною аптечкою на осінь

Період осінніх застуд не страшний, якщо вдома є аптечка! Особливо корисно, якщо в ній не тільки ліки, а, здебільшого, натуральні засоби, здатні підтримати імунітет і, якщо потрібно, позбавити від неприємних симптомів захворювання.
Список ліків для такої аптечки дала нутриціолог Надя Андрєєва в своєму Instagram.
Сьогодні хочу поділитися з вами моєю природною аптечкою на осінь. Перше, що я вже кілька років використовую зі своєю сім'єю - це лікарські гриби.
Можна пити вранці і додавати в гарячі напої. Вони дуже зігрівають і чудово підтримують імунітет.
Якщо вам пощастить, його можна знайти в свіжому вигляді і додавати в супи, в тушковані овочі або навіть маринувати або можна просто заварювати.
На відміну від кульбаби, що володіє схожим ефектом, корінь лопуха не настільки гіркий і не створює відчуття зайвої сухості. Проте, так само, як кульбаба, він дуже сильно впливає на імунітет і підтримує здоров'я кишечника.
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Його можна замовити у формі сухого кореня або настоянки.
Він має ефект імуномодулятора, який підтримує наше тіло. Його можна використовувати або в формі сухої травички, або як настоянку.
Вважається, що часник може зменшити тривалість застуди або грипу, А також зменшити симптоми, які асоціюються з грипом.
Можна використовувати свіжий часник і додавати його в останні кілька хвилин готування, щоб не втратити одну з основних активних речовин - аліцин.
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Для того, щоб отримати найбільший ефект, краще використовувати 2-3 зубчики часнику (терти свіжий в супи, або на блендері готувати в рейсингу для салатів).
Сиропи можуть більше підійти для дітей, а настоянки будуть чудово працювати і для дорослих.
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