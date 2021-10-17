Эти продукты надо есть регулярно: нутрициолог назвала топ-7 натуральных источников железа

Железо является главным компонентом гемоглобина, белка эритроцитов (красных кровяных клеток), который переносит кислород из легких в ткани. А как компонент миоглобина железо поддерживает метаболизм мышечной и соединительной ткани.
Железо необходимо для физического и неврологического развития, клеточного функционирования и синтеза некоторых гормонов. А еще железо принимает участие в работе антиоксидантных ферментов.
Железо в продуктах находится в двух формах: гемовой и негемовой, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.
Растительная еда и обогащенные железом продукты содержат только негемовое железо. А вот красное мясо, птица, субпродукты и морепродукты содержат и гемовое, и негемовое железо.
Заменить кофе: нутрициолог назвала лучший природный энергетик для борьбы с осенней апатией
Хроническая усталость и проблемы с кишечником: нутрициолог назвала главные признаки кандиды
Чтобы не столкнуться с железодефицитной анемией, что особенно актуально для женщин репродуктивного возраста, необходимо регулярно включать в свой рацион лучшие источники железа:
Раньше нутрициолог рассказала, сколько чашек кофе можно пить в день без вреда для здоровья.