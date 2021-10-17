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Эти продукты надо есть регулярно: нутрициолог назвала топ-7 натуральных источников железа

Автор: Татьяна Турчаникова

Железо является главным компонентом гемоглобина, белка эритроцитов (красных кровяных клеток), который переносит кислород из легких в ткани. А как компонент миоглобина железо поддерживает метаболизм мышечной и соединительной ткани.

Железо необходимо для физического и неврологического развития, клеточного функционирования и синтеза некоторых гормонов. А еще железо принимает участие в работе антиоксидантных ферментов.

Железо в продуктах находится в двух формах: гемовой и негемовой, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.

Вегетарианцам нужно особенно тщательно следить за железом (фото: pexels.com)

Растительная еда и обогащенные железом продукты содержат только негемовое железо. А вот красное мясо, птица, субпродукты и морепродукты содержат и гемовое, и негемовое железо.

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Суточная потребность железа

  • для взрослых людей в возрасте от 19 до 50 лет составляет 8 мг - для мужчин и 18 мг - для женщин.
  • В период беременности потребности возрастают до 27 мг. Более высокие нормы для женщин связаны с кровопотерей во время менструаций и из-за быстрого роста плода, требующего усиленного кровообращения.
  • Нормы рассчитаны на всеядных людей, а вегетарианцам нужно употреблять в 1,8 больше железа.

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Женщинам крайне важно следить за уровнем железа в организме (фото: pexels.com)

Чтобы не столкнуться с железодефицитной анемией, что особенно актуально для женщин репродуктивного возраста, необходимо регулярно включать в свой рацион лучшие источники железа:

  1. Свиная печень,
  2. куриная печень,
  3. говяжья печень,
  4. устрицы,
  5. темный шоколад,
  6. мидии,
  7. чечевица,
  8. шпинат вареный.

Раньше нутрициолог рассказала, сколько чашек кофе можно пить в день без вреда для здоровья.

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