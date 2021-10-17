Ці продукти треба їсти регулярно: нутриціолог назвала топ-7 натуральних джерел заліза

Залізо є головним компонентом гемоглобіну, білка еритроцитів (червоних кров'яних клітин), який переносить кисень з легенів в тканини. А як компонент міоглобіну залізо підтримує метаболізм м'язової і сполучної тканини.

Залізо необхідно для фізичного і неврологічного розвитку, клітинного функціонування і синтезу деяких гормонів. А ще залізо бере участь в роботі антиоксидантних ферментів.