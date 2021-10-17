Ці продукти треба їсти регулярно: нутриціолог назвала топ-7 натуральних джерел заліза

Залізо є головним компонентом гемоглобіну, білка еритроцитів (червоних кров'яних клітин), який переносить кисень з легенів в тканини. А як компонент міоглобіну залізо підтримує метаболізм м'язової і сполучної тканини.
Залізо необхідно для фізичного і неврологічного розвитку, клітинного функціонування і синтезу деяких гормонів. А ще залізо бере участь в роботі антиоксидантних ферментів.
Залізо в продуктах знаходиться в двох формах: гемовій та негемовій, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.
Рослинна їжа і збагачені залізом продукти містять тільки негемове залізо. А ось червоне м'ясо, птиця, субпродукти і морепродукти містять і гемове, і негемове залізо.
Замінити каву: нутриціолог назвала найкращий природний енергетик для боротьби з осінньою апатією
Хронічна втома і проблеми з кишечником: нутриціолог назвала головні ознаки кандиди
Щоб не зіткнутися з залізодефіцитною анемією, що особливо актуально для жінок репродуктивного віку, необхідно регулярно включати в свій раціон кращі джерела заліза:
Ранішенутриціолог розповіла, скільки чашок кави можна пити в день без шкоди для здоров'я.