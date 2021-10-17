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Ці продукти треба їсти регулярно: нутриціолог назвала топ-7 натуральних джерел заліза

Автор: Тетяна Турчанікова

Залізо є головним компонентом гемоглобіну, білка еритроцитів (червоних кров'яних клітин), який переносить кисень з легенів в тканини. А як компонент міоглобіну залізо підтримує метаболізм м'язової і сполучної тканини.

Залізо необхідно для фізичного і неврологічного розвитку, клітинного функціонування і синтезу деяких гормонів. А ще залізо бере участь в роботі антиоксидантних ферментів.

Залізо в продуктах знаходиться в двох формах: гемовій та негемовій, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.

Вегетаріанцям потрібно особливо ретельно стежити за залізом (фото: pexels.com)

Рослинна їжа і збагачені залізом продукти містять тільки негемове залізо. А ось червоне м'ясо, птиця, субпродукти і морепродукти містять і гемове, і негемове залізо.

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Добова потреба заліза

  • для дорослих людей у віці від 19 до 50 років становить 8 мг - для чоловіків і 18 мг - для жінок.
  • У період вагітності потреби зростають до 27 мг, більш високі норми для жінок пов'язані з крововтратою під час менструацій і через швидке зростання плода, що вимагає посиленого кровообігу.
  • Норми розраховані на всеїдних людей, а вегетаріанцям потрібно вживати в 1,8 більше заліза.

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Жінкам вкрай важливо стежити за рівнем заліза в організмі (фото: pexels.com)

Щоб не зіткнутися з залізодефіцитною анемією, що особливо актуально для жінок репродуктивного віку, необхідно регулярно включати в свій раціон кращі джерела заліза:

  1. Свиняча печінка,
  2. куряча печінка,
  3. яловича печінка,
  4. устриці,
  5. темний шоколад,
  6. мідії,
  7. сочевиця,
  8. шпинат варений.

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