Быстро улучшит миклофлору: врач рассказала, как восстановиться после антибиотиков

Не секрет, что использование антибиотиков вызывает нарушение микрофлоры - и поэтому нужно тщательно взвесить все "за" и "против".
Но, к сожалению, иногда без этих лекарств никуда, так что нужно стараться амортизировать их негативное действие на микробиоту и закончить лечение с минимальными потерями.
Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram дала несколько советов, которые помогут восстановить микрофлору кишечника - и восстановиться в целом после антибиотиков.
Поэтому убрать сладости, каши, бобовые, хлебобулочные, макароны, фрукты, крахмалистые овощи на 2 месяца.
Что есть? То, что НЕ перечислено в предыдущем предложении.
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Добавить пробиотических продуктов (смотрите по переносимости) - квашеная капуста и другие квашеные овощи, комбуча, кимчи, домашний козий йогурт, кокосовый йогурт и т. д.
Вода с лимоном поможет восстановить баланс (фото: pexels.com)
Идея в том, чтобы дать организму максимально разнообразную микробиоту с едой, а еще волокна и метабиотики.
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Использовать курс пробиотиков. Я рекомендую от 2 до 4 недель. Для меня главный критерий выбора пробиотика - это мультиштаммность, т. е. в препарате должно быть не менее 5 различных штаммов бифидо- и лактобактерий.
Еще немаловажным является температура хранения. Многие бренды требуют обязательного хранения в холодильнике - и никогда не знаешь, как он хранился в аптеке.
Для восстановления микробиоты после стандартного курса антибиотиков, я считаю достаточным 4-5 млрд бактерий один раз в сутки в течении 2-4 недель. Не забудьте к пробиотикам добавить метабиотики, а также пребиотики (пищевые волокна инулин, псиллиум).
Все препараты можно легко найти в аптеке. Проконсультируйтесь со своим врачом.
Раньше нутрициолог рассказала, как наладить микрофлору кишечника натуральным способом.