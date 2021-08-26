Быстро улучшит миклофлору: врач рассказала, как восстановиться после антибиотиков

Не секрет, что использование антибиотиков вызывает нарушение микрофлоры - и поэтому нужно тщательно взвесить все "за" и "против".

Но, к сожалению, иногда без этих лекарств никуда, так что нужно стараться амортизировать их негативное действие на микробиоту и закончить лечение с минимальными потерями.