Швидко покращить мікрофлору: лікар розповіла, як відновитися після антибіотиків

Не секрет, що використання антибіотиків викликає порушення мікрофлори - і тому потрібно ретельно зважити всі "за" і "проти".
Але, на жаль, іноді без цих ліків нікуди, тож потрібно намагатися амортизувати їх негативну дію на мікробіоту - і закінчити лікування з мінімальними втратами.
Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму Instagram дала кілька порад, які допоможуть відновити мікрофлору кишечника - і відновитися в цілому після антибіотиків.
Тому прибрати солодощі, каші, бобові, хлібобулочні, макарони, фрукти, крохмалисті овочі на 2 місяці.
Що їсти? Те, що не перераховано в попередньому реченні.
Швидко і без спортзалів: нутриціолог назвала простий напій, який допоможе схуднути
Додати пробіотичних продуктів (дивіться по переносимості) - квашена капуста та інші квашені овочі, комбуча, кимчи, домашній козячий йогурт, кокосовий йогурт і т. д.
Вода з лимоном допоможе відновити баланс (фото: pexels.com)
Ідея в тому, щоб дати організму максимально різноманітну мікробіоту з їжею, а ще волокна і метабіотики.
Домашній пробіотик: Нутриціолог назвала простий продукт для поліпшення мікрофлори шлунка
Використовувати курс пробіотиків. Я рекомендую від 2 до 4 тижнів. Для мене головний критерій вибору пробіотика - це мультиштамність, тобто в препараті має бути не менше 5 різних штамів біфідо- і лактобактерій.
Ще важлива температура зберігання. Багато брендів вимагають обов'язкового зберігання в холодильнику - і ніколи не знаєш, як він зберігався в аптеці.
Для відновлення мікробіоти після стандартного курсу антибіотиків, я вважаю достатнім 4-5 млрд бактерій один раз на добу протягом 2-4 тижнів. Не забудьте до пробіотиків додати метабіотики, а також пребіотики (харчові волокна інулін, псілліум).
Всі препарати можна легко знайти в аптеці. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
Раніше Ннутриціолог розповіла, як налагодити мікрофлору кишечника натуральним способом.