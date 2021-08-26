Швидко покращить мікрофлору: лікар розповіла, як відновитися після антибіотиків

Не секрет, що використання антибіотиків викликає порушення мікрофлори - і тому потрібно ретельно зважити всі "за" і "проти".

Але, на жаль, іноді без цих ліків нікуди, тож потрібно намагатися амортизувати їх негативну дію на мікробіоту - і закінчити лікування з мінімальними втратами.