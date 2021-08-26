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Швидко покращить мікрофлору: лікар розповіла, як відновитися після антибіотиків

Автор: Тетяна Турчанікова

Не секрет, що використання антибіотиків викликає порушення мікрофлори - і тому потрібно ретельно зважити всі "за" і "проти".

Але, на жаль, іноді без цих ліків нікуди, тож потрібно намагатися амортизувати їх негативну дію на мікробіоту - і закінчити лікування з мінімальними втратами.

Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму Instagram дала кілька порад, які допоможуть відновити мікрофлору кишечника - і відновитися в цілому після антибіотиків.

Прийом антибіотиків загрожує мікрофлорі кишечника (фото: pexels.com)

Як відновити мікрофлору кишечника після антибіотиків⠀

  • Харчування. Воно повинно бути перший час низьковуглеводним. Чому? В результаті дії антибіотиків гине бактеріальна флора (і погана, і хороша), на цьому тлі починає розростатися грибкова флора і є ризик розвитку кандидозу кишечника.

Тому прибрати солодощі, каші, бобові, хлібобулочні, макарони, фрукти, крохмалисті овочі на 2 місяці.

Що їсти? Те, що не перераховано в попередньому реченні.

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  • Додати пробіотичних продуктів (дивіться по переносимості) - квашена капуста та інші квашені овочі, комбуча, кимчи, домашній козячий йогурт, кокосовий йогурт і т. д.

Вода з лимоном допоможе відновити баланс (фото: pexels.com)

Ідея в тому, щоб дати організму максимально різноманітну мікробіоту з їжею, а ще волокна і метабіотики.

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  • Використовувати курс пробіотиків. Я рекомендую від 2 до 4 тижнів. Для мене головний критерій вибору пробіотика - це мультиштамність, тобто в препараті має бути не менше 5 різних штамів біфідо- і лактобактерій.

Ще важлива температура зберігання. Багато брендів вимагають обов'язкового зберігання в холодильнику - і ніколи не знаєш, як він зберігався в аптеці.

Для відновлення мікробіоти після стандартного курсу антибіотиків, я вважаю достатнім 4-5 млрд бактерій один раз на добу протягом 2-4 тижнів. Не забудьте до пробіотиків додати метабіотики, а також пребіотики (харчові волокна інулін, псілліум).

Всі препарати можна легко знайти в аптеці. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

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