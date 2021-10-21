Сахарное лицо: нутрициолог назвала топ-5 способов замедлить процесс старения

Наверняка вы слышали или читали про такое понятие, как "сахарное лицо"? Простыми словами, это когда сахар значительно ускоряет старение кожи - и лицо теряет молодой вид.
По крайней мере, так пишут в интернете, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.
Но вот в авторитетных источниках такого понятия я не встретила. Поэтому решила познакомить вас с темой старения и сахара.
Мы никуда не спрячемся от старения, это естественный, физиологический процесс. Стареет и наша кожа. Она становится более сухой, тонкой, теряет эластичность, становится более жесткой, появляются тонкие линии и глубокие морщины, меняется цвет лица.
Помимо генетики, воздействия ультрафиолета, питания и окислительного стресса причиной старения считается гликация (взаимодействие сахаров с белками).
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Остановить этот процесс нельзя, но замедлить - можно.
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Регулярная физическая активность (улучшает системную антиоксидантную защиту).
Богатый фруктами, ягодами и овощами рацион (высокая антиоксидантная активность).
Раньше нутрициолог назвала всего одно средство для тех, это кто постоянно болеет, укрепит иммунитет.